Équipe de France - Didier Deschamps : "Camavinga serait venu tôt ou tard"

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a tenu une longue conférence de presse après l'annonce de la liste ce jeudi.

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des 23 joueurs retenus pour affronter la et la les 5 et 8 septembre prochains, dans le cadre de la Ligue des Nations. Adrien Rabiot fait son retour en équipe de France plus de deux ans après sa dernière sélection. Quant aux Espoirs Dayot Upamecano (Leipzig), Houssem Aouar ( ) et Eduardo Camavinga (Rennes), ils goûtent à leur première en A. Le dernier cité n'a que 17 ans et neuf mois. Un phénomène de précocité !

Le contexte sanitaire

Didier Deschamps : La sélection était en sommeil pendant plusieurs mois. On doit remettre la machine en route dans un contexte particulier. Les matches à huis clos, je ne l'ai jamais connus, ni en tant que joueur ni en tant qu'entraîneur. Les joueurs l'ont connu. Il faudra s'adapter. (...) La disparité sur le plan athlétique va être encore un petit peu plus importante. Faire enchaîner deux matches en trois jours aux joueurs, c'est encore plus compliqué. Je ne suis pas là pour prendre des risques avec la santé des joueurs. Les joueurs du (excepté Lucas Hernandez, ndlr) ne sont pas là, ils ont des soucis physiques. Ce sont des joueurs qui ne sont pas loin d'être sur une jambe. Il va falloir s'adapter, mais on va faire en sorte de garder notre esprit compétiteur avec la volonté de se qualifier, et de finir premier dans cette Nations League.

Houssem Aouar récompensé

La qualité technique, dans l'utilisation du ballon, il l'a toujours eue. Il est adroit par la passe, capable de marquer des buts aussi. Il a amené plus de continuité dans ses performances. C'est encore un jeune joueur. On le suivait depuis un long moment. J'échange beaucoup avec Sylvain Ripoll, qui les a eus pour la plupart. Il peut jouer milieu offensif, axial ou sur le côté. C'est là où il est le plus performant, dans la dernière zone de vérité il a beaucoup de choses.

"Plus compliqué pour Matuidi en équipe de "

La première de Camavinga

Je connais bien son entraîneur (Julien Stéphan). Mon adjoint Guy (son papa, ndlr) le connaît encore mieux. Ça arrive peut-être tôt, mais tôt ou tard il serait venu. Il sera avec nous, et ce qu'il est capable de faire en terme de personnalité, quand il est sur le terrain ça se ressent. L'équipe de Rennes, quand il est là ou non, c'e n'est pas la même chose. Il est capable de faire des choses à son jeune âge… Il faudra être vigilant mais il a le potentiel pour faire partie intégrante de cette équipe à l’avenir. C'est un plaisir de pouvoir l'avoir avec nous sur ce rassemblement.

Le possible départ de Messi, une influence pour Griezmann ?

C'est à voir. C'est plus sur le fait de l'utilisation d'Antoine, le poste qu'il occupe. L'association n'est pas incompatible, mais ce n'est pas de mon ressort. J'ai d'autres choses à m'occuper. Antoine a eu une saison compliquée, même si ça ne l'a pas empêché d'être décisif. Ça dépend des entraîneurs qui peuvent utiliser différents systèmes, les joueurs doivent s'adapter.

Deschamps justifie le retour de Rabiot

Plus d'équipes

Rabiot de retour en Bleus

Je n'ai pas pour habitude d'aviser les joueurs quand je les prends. J'ose penser qu'il sera là lundi évidemment, et vous vous doutez bien que j'aurai l'occasion de discuter avec lui.

Son refus d’être réserviste pour le Mondial 2018

Il a pris une décision. Je considère que c'était une erreur de sa part, mais il n'y a pas eu de propos durs ou d'agressivité. Si vous avez la moindre inquiétude sur mon autorité, je peux vous l'enlever en quelques secondes. Je connais Adrien (Rabiot). A partir du moment où il est sélectionnable, je le mets sur une liste et je peux le convoquer. C'est ce que j'ai fait.

Matuidi à l’Inter Miami et absent de la liste

Il est suffisamment lucide pour savoir que ça complique la situation par rapport à l'équipe de France. Cela ne veut pas dire qu'il ne reviendra plus. Il est en instance de départ, dans l'attente de son permis de travail, pour partir cette semaine là-bas avec des obligations sur le plan sanitaire. C'est un changement radical pour lui et sa famille. Son club doit jouer demain soir. On va lui laisser un petit peu de temps, mais j'ai discuté avec lui. Je comprends son choix. Je n'oublie pas ce qu'il a fait pour l'équipe de France, mais il est suffisamment lucide pour connaître sa situation. Je ne vais pas dire que c'est fini, mais on verra au cas par cas comment ça se passe. Ça devient forcément plus compliqué pour lui en équipe de France.

Upamecano appelé pour la première fois

Il faisait partie des joueurs qui étaient susceptibles de venir. Il est fort athlétiquement, bon dans les duels. Le ballon n'est pas un souci pour lui, même s’il ne doit pas en abuser par moment. Il est jeune et j'ai senti que c'était le moment pour le préparer aussi. C'est à lui de maintenir ce niveau. Il a une bonne marge de progression.

"Le report de Lens-PSG au 10/09 ? Surprenant, gênant, embêtant"

Anthony Martial

Il était avec nous très, très tôt. Il a eu une période plus difficile, quelques blessures. Depuis la saison dernière, il est plus efficace, il a gagné en continuité aussi. Il fait partie des joueurs à qui je ne pourrai pas enlever la déception de ne pas avoir été avec nous en 2018. Depuis la , il aurait dû faire partie du groupe trois ou quatre fois. Malheureusement, il n'a pas pu. J'espère qu'Anthony sera épargné par les blessures, ça lui donnera l'occasion d'être avec nous sur ce rassemblement.

Steve Mandanda

Il avance en âge (35 ans). Il a fait en sorte de se remettre à niveau. Il avait comme objectif l'Euro, qui sera dans un an finalement. À lui de tout faire pour maintenir ce niveau en sélection et avec son club où il a prolongé de quatre ans.

Le report de Lens-PSG deux jours après France-Croatie

La décision de mettre ce match Lens-PSG le jeudi est surprenante, pour ne pas dire gênante. Ce n'est pas pour critiquer la demande du PSG, mais je suis surpris que la Ligue ait pris cette décision. Ce n'est pas possible de jouer deux matches de très haut niveau en 48 heures. Je me mets à la place de Thomas Tuchel, il doit espérer que Kylian (Mbappé) et « Kimp » ne jouent pas. J'ai le sentiment d'être contraint et forcé de ne pas les concernés pour ce deuxième match, même si j’ai mon libre arbitre. C'est surprenant, gênant, embêtant, pour ne pas dire autre chose.

Benjamin Quarez, au siège de la Fédération Française de Football (FFF).