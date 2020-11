Équipe de France, Didier Deschamps : "Paul Pogba ne peut pas être satisfait"

En difficulté à Manchester United, Paul Pogba peut compter sur le soutien du sélectionneur qui a évoqué sa situation ce lundi en conférence de presse.

Le sélectionneur Didier Deschamps était en conférence de presse ce lundi pour le début du rassemblement à Clairefontaine. L'équipe de reçoit la Finlande dans deux jours en amical, au Stade de France. Elle enchaînera avec deux matches très importants en Ligue des Nations contre le (14/11) et la (17/11).

Peut-on avoir des nouvelles de Presnel Kimpembe et Houssem Aouar ?

Didier Deschamps : Les joueurs arrivent au fur et à mesure. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir examiné Houssem Aouar et sa blessure hier, on va le laisser à la disposition de . Il est forfait et je ne vais pas le remplacer.

Savez-vous déjà si certains joueurs sont forfaits pour la Finlande et peut-on avoir des détails sur le programme de Kylian Mbappé ?

Je ne vais pas donner de détails aujourd'hui même si j'ai les idées bien claires. Les joueurs arrivent les uns après les autres. Ils ont des tests à effectuer. Pour ceux qui ont des petits soucis, ils ont un bilan médical. On verra ça aussi. C'est valable pour Kylian et les autres joueurs. Un protocole est mis en place dans les clubs. On voit l'évolution comme on l'a toujours fait. Il est entre les mains du staff médical de l'équipe de France, qui a déjà prouvé sa compétence. Il n'y a pas de risques pour qui que ce soit, on aura des discussions. Je n'ai pas encore toutes les informations pour amener à des décisions nettes et précises.

"De bonnes relations avec le PSG"

Où en sont les rapports entre le PSG et l'équipe de France ? On se souvient que Leonardo avait critiqué la FFF en septembre après le test positif de Kylian Mbappé à la COVID-19 ?

J'ai de bonnes relations. Entre personnes respectueuses, je fais et nous faisons bien les choses. Je ne vais pas vous dire la teneur des échanges. Les médecins échangent aussi entre eux. On a le même objectif, c'est de bien préparer les joueurs. L'intérêt du club c'est que le joueur puisse récupérer bien sûr, mais en ce qui me concerne les choses sont très claires. Je ne pense pas qu'il y ait de soucis même si dans le cas de Kylian, dans l'urgence, on aurait pu faire les choses différemment.

Sentez-vous Raphaël Varane un petit peu émoussé en ce moment ?

Tous les joueurs peuvent avoir un match moins bien. Ils sont dans un enchaînement de matches tous les trois jours. Mais je sais ce que Raphaël est capable de faire. Si on prend l'exemple de Kimpembe aussi, vous avez tous loué qu'il avait gagné en maturité le mois dernier. Il l'a prouvé avec nous contre le Portugal. Mais sur le dernier match, ça se passe mons bien et on oublie le reste. Moi, je regarde sur une période plus longue. Il faut aussi observer le peu de récupération aujourd'hui. Cela amène forcément moins d'intensité physique, plus de blessures. Et s'ils ne se sentent pas à 100%, il y a parfois des performances un peu en-dessous. Je ne vais pas remettre en question la valeur de Raphaël et de Kimp pour autant. Ils ne sont pas à l'abris d'une contre-performance qui peut être liée à leur club ou à eux-mêmes.

Le match amical contre la Finlande, qui se jouera à huis clos et sans grande pression populaire, est-il idéal pour lancer Marcus Thuram ?

Comme tous les matches sont à huis clos, personne n'a à subir la pression populaire. Il y a un coté émotionnel à gérer quand même. Il est plus important chez certains que d'autres. Ce sont des moments à passer sans savoir à l'avance comment ils vont réagir. Mais les joueurs sont habitués à cette pression, Marcus aussi. Ce sera la première fois pour lui, il va s'en rappeler. Comme les autres, il est là pour faire en sorte que l'équipe de France soit performante.

"L'équipe de France a eu besoin, a besoin et aura besoin de Lucas Hernandez et Coman"

Allez-vous poursuivre vos tests sur ce rassemblement ? Et avez-vous eu les réponses espérées lors des deux précédents ?

On a déjà eu des réponses par rapport à septembre et octobre. J'inclus ce mois aussi. On va analyser tout ça sur les quatre mois qui suivront avec mon staff avant de rentrrer dans une préparation bien spécifique pour l'Euro dès le mois de mars. Je ne vais pas dire que ce sera comme ça ou comme ça, même si j'ai une petite idée de ce que l'on pourrait faire. L'objectif pour moi, c'est d'opter pour le système dans lequel on sera le plus dangereux pour l'adversaire. On n'aura pas beaucoup de temps pour s'entraîner avant la Finlande et peu de temps entre la Finlande et le Portugal. Je ne m'interdis rien et je reste sur cette ligne là pour les trois matches qui nous attendent.

Quels conseils allez-vous donner à Paul Pogba qui est dans une situation délicate à ?

Je n'ai pas de conseils à donner. Il connaît bien le groupe. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas joué avec son club. Il est dans une situation à MU où il ne peut pas être satisfait de son temps de jeu et de son poste forcément. Il n'est pas dans sa meilleure période. Les blessures se sont enchaînées. La COVID l'a touché aussi assez durement. Il a besoin de retrouver du rythme. Le mois dernier, son match avait été plutôt bon et consistant malgré un manque de rythme. Il a joué depuis, mais on ne peut pas dire qu'il soit satisfait. Avec moi, il n'y a pas de souci, je ferai en sorte de le gérer. Ce n'est jamais évident pour un joueur dans sa situation. Je vais discuter avec lui. Il me dira certaines choses, son ressenti, et je lui dirais aussi ce que je peux voir et ressentir. Je le connais bien et ça ira dans le bon sens pour lui même s'il doit toujours être le plus performant possible.

Au rayon des bonnes nouvelles, il y a Lucas Hernandez et Kingsley Coman qui enchaînent les matches au . Que pouvez-vous nous dire sur ces deux joueurs ?

Ils sont performants. Lucas (Hernandez) a connu une saison dernière très compliquée avec beaucoup de blessures et pas de temps de jeu au Final 8. Il est revenu avec nous, il a retrouvé tout son potentiel athlétique. Il est titulaire indiscutable au Bayern. Evidemment, il doit être plus heureux aujourd'hui qu'il y a trois mois. Kingsley (Coman), lui, a toujours été un joueur top niveau. Il a rajouté de l'efficacité dans son jeu. Il faut le gérer parce qu'il a un jeu à risque. Le Bayern le fait et je le ferai aussi. Lucas et Kingsley font partie des joueurs dont l'équipe de France a eu besoin, a besoin et aura besoin forcément.