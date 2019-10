Equipe de France, Deschamps prolongera en cas de qualification

Didier Deschamps serait à deux doigts de parapher un nouveau bail en tant que sélectionneur de l’Equipe de France.

L’idylle entre Didier Deschamps et l’Equipe de n'est pas prête de s'achever. Le technicien basque est à la tête des Bleus depuis 2012 et si l’on en croit les révélations faites par L’Equipe, il est bien parti pour rester au moins deux ans de plus dans cette fonction. Son contrat, qui expire en 2020, devrait être automatiquement prolongé en cas de qualification pour le prochain championnat d’Europe des Nations.

Il est déjà d’accord avec Le Graët

Suite à leur victoire contre l’Islande vendredi (1-0), les Tricolores ne sont plus qu’à un succès de valider leur ticket pour le tournoi continental. L’affaire pourrait être entendue dès lundi lors de la réception de la au Stade de France. Et en cas de contre-performance, il y aura une session de rattrapage le mois prochain contre la Moldavie et l’Albanie.

Deschamps n’a jamais caché son désir de continuer son aventure avec l’Equipe de France. Il y a quelques semaines, il avait confié : « Continuer jusqu'à la prochaine , évidemment, ce n'est pas quelque chose qui me déplairait. C'est lié aux résultats de toute façon. Mais avant de penser à 2022, ça passe par les qualifs. » Pour ce qui est de son président, Noël Le Graët, il avait aussi ouvert la porte à un nouvelle collaboration en certifiant que « quand on est qualifié, je donne toujours deux ans de plus. Ça donne une sécurité pendant le Championnat d'Europe. Ça se fera à la fin de cette année.»

Il fêtera sa 100e sélection le mois prochain

Si tout se passe comme prévu, l’annonce officielle de cette prolongation pourrait intervenir le 14 décembre prochain, à l’issue de l’assemblée générale de la FFF. Reste à savoir si elle sera assortie d’une revalorisation. Même s’il est déjà gracieusement rémunéré (2M€ annuels), l’ancien coach de l’OM pourrait bénéficier d’une petite augmentation, comme ce fut le cas il y a deux ans déjà (en octobre 2017).

À noter qu’avant même de parapher son nouveau deal, Deschamps a la particularité d’être le technicien le plus capé de l’histoire de l’Equipe de France. Il en est à 97 matches dans ce rôle, et le premier qui le suit dans ce classement c’est Raymond Domenech (79). La 100e est programmée pour le 17 novembre prochain à l’occasion d’un déplacement en Albanie.