Islande-France (0-1) - Deschamps, Griezmann et toutes les réactions

L'équipe de France a signé un succès important en Islande (1-0), ce vendredi. Découvrez les réactions des protagonistes.

Antoine Griezmann (attaquant de l'équipe de , TF1) : "C’était très dur. Toute l’équipe a fait un gros match. Il fallait prendre les trois points, maintenant il y a un match important à la maison. On a souffert en donc il va bien falloir se préparer".

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France, TF1) : "Ce n'était pas simple. On a eu plusieurs opportunités de mettre le deuxième but, eux sur coups de pied arrêtés ils sont tellement dangereux. C'était un match d'hommes. On a eu beaucoup le ballon. C'est une bonne victoire avant le match qui nous attend lundi".