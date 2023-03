Equipe de France : Benzema, Le Graët, capitanat... ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Didier Deschamps

Trois mois après la finale de la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus a dévoilé sa liste pour les rencontres face aux Pays-Bas et l'Irlande.

A qui le brassard de capitaine ?

« Il y en a certains noms que je retiens comme possible. Kylian (Mbappé) en fait partie. Ça passera par des discussions avec eux avant que je prenne ma décision. Forcément il y a une responsabilité par rapport au fait d’être capitaine avec des obligations plus importantes. Je veux avoir cette discussion en interne avant de prendre ma décision. »

Un capitanat tournant ?

« Ça peut être un choix, mais je préfère avoir une responsabilité entre capitaine et vice-capitaine, mais je préfère avoir un choix bien défini. »

Sur Benzema : « Le sujet est clos »

« Je ne regarde pas les réseaux sociaux. Je sais que c’est un sujet qui vous intéresse et qui peut amener des débats et des polémiques. J’ai eu à m’exprimer dernièrement et c’est un sujet qui est clos, qui est derrière moi. Libre à vous de débattre, ça fait partie de votre travail. Moi ce qui m’intéresse c’est ce qu’il y a devant nous. Les perturbations, on en a connu... Vous n'aurez pas un mot de plus de ma part par rapport à ce que j'ai répondu à la première question. J'ai pris la parole pour dire ce qui s'est passé et maintenant c'est derrière. »

Sans Le Graët, ça change quoi ?

« Non, je n'appréhende pas. j'ai un maître mot, je m'adapte. Même si j'ai évidemment discuté et rencontré à de nombreuses reprises le président Philippe Diallo. Je m'adapte. On a un intérêt commun, que l'équipe de France marche bien. Ce n'est pas quelque chose de négatif qui me pèse, je prends acte et je m’adapte. »

Griezmann au milieu ou en attaque, Camavinga comme latéral gauche

« Antoine, il peut être milieu offensif ou attaquant ponctuellement. En ce qui concerne Eduardo, sur ce rassemblement je le considère comme arrière latéral gauche. Comme d’autres joueurs il a une polyvalence qui est intéressante mais sur ce rassemblement, il m'amène à avoir plus de garanties sur ce poste-là. Il ne sera pas surpris, j'ai déjà eu des discussions avec lui avant et dernièrement par rapport à cette utilisation. »

Pourquoi Wesley Fofana, sur un poste où il a l’embarras du choix ?

« Je n'ai jamais fait un choix pour empêcher un joueur de prendre cette liberté. C'est arrivé là, ça aurait pu arriver avant, il a eu une grave blessure aussi. C'est le moment. Jonathan Bamba a choisi un autre pays que la France (la Côte d’Ivoire). Ils ont cette liberté-là, ils peuvent la prendre. C'est le but de tout sélectionneur de d'avoir la meilleure équipe à disposition. »

Sur une éventuelle vente du Stade France

« Ce stade représente beaucoup de choses : il a été inauguré par les Bleus, il y a eu un titre important. Mais après dans la rentabilité, il y a des contrats, je ne m'occupe pas de tout ça. J'ai un attachement au stade de France, c'est le stade de l'équipe de France, est ce que ça sera toujours le cas ? Je n'ai pas la réponse et vous non plus. Et ce n'est pas de ma volonté et encore moins de ma décision. »

La finale de la Coupe du monde ? « Jamais évident de passer à côté du titre suprême »

« Ce n'est pas anodin, c'est une finale de Coupe du monde. Quand on passe à côté du titre suprême, c'est jamais évident. Mais c'est le haut niveau. Il faut se nourrir de cette expérience-là, mais on ne vit pas avec le passé non plus. Il y a un engouement populaire, et je remercie tous les gens qui m'ont croisé et qui ont eu un mot. Ça sert forcément mais il ne faut pas se dire qu'on est déjà qualifié pour l'Euro parce qu'on était en finale de la Coupe du monde. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. »

Préserver la sélection Espoirs au détriment des A ?

« J'ai beaucoup d'échanges avec Sylvain. On a continué à discuter, même encore ce matin. Je ferai en sorte que pour la compétition, le championnat d'Europe, faire en sorte qu'il ait la meilleure équipe possible à disposition. Chaque joueur est un cas particulier. »

Une peur de ne plus revoir Kanté et Pogba en Bleu ?

« Je n'ai pas peur de ne plus les revoir, mais ça fait plusieurs mois qu'on ne les voit pas sur les terrains avec des blessures. Je reste toujours positif et connaissant N’Golo Kanté et Paul Pogba, ils vont tout faire pour redevenir compétitif. »

Pavard toujours là mais comme latéral droit

« J'ai déjà beaucoup discuté avec lui avant, pendant et après la Coupe du monde aussi. On ne va pas revenir la dessus, ça appartient au passé. L'importance c'est ce qu'il y a devant. Avec son club, il maintient un niveau de performance important. Là, c'est d'abord pour un poste de latéral droit. »

Disasi et Guendouzi, perdants de la liste

« Ce sont des choix à faire, personne n'est condamné. C'est le cas avec Benjamin Pavard. Peut-être que ceux que j'appelle aujourd'hui auraient préféré être avec nous il y a trois mois. C'est toujours par rapport à la concurrence à ce poste là, mais rien n'est définitif. C'est le choix du moment qui ne veut pas dire que ce sera le choix de juin. »

Deux défenseurs centraux et un milieu au poste de latéral…

« Ça arrive régulièrement que des centraux se retrouvent latéraux. Ça fait un bon moment que le poste de latéral droit est jugé par rapport à l'apport des joueurs sur le plan offensif. Mais ils sont aussi dans une ligne défensive. Avoir les deux, c'est l'idéal. »