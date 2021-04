Encore un absent au Real Madrid avant Chelsea !

Zinedine Zidane perd encore un joueur avant de devoir défier Getafe en Liga et Chelsea en C1.

Fede Valverde a été contraint de s'auto-isoler après être entré en contact avec une personne positive au COVID-19, bien qu'il ait lui-même été testé négatif.

Absent, Fede Valverde ajoute à la migraine de Zidane

Le milieu de terrain uruguayen ratera donc le match du Real Madrid contre Getafe en championnat ce dimanche, s'ajoutant aux nombreux absents de l'équipe de Zinedine Zidane.

Le Français est déjà sans Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Lucas Vazquez, Ferland Mendy et Eden Hazard pour cause de blessure, Casemiro et Nacho Fernandez étant tous deux suspendus.

Valverde devait remplacer Casemiro au milieu de terrain à l'Estadio Coliseum Alfonso Perez.

Le groupe du Real nommé samedi par Zizou pour défier Getafe ne compte plus désormais que 14 joueurs de l'équipe première, Victor Chust de Castilla remplissant les trous.

Parmi ceux-ci, trois sont des gardiens de but et Zidane n'a que 13 joueurs de champ pour effectuer le court le voyage dans la banlieue rouge de Madrid.

Ainsi, le coach français n'aura pas beaucoup de chances de changer les choses que ce soit dans son XI ou pendant le match, ce qui est une mauvaise nouvelle pour Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos.

Mariano Diaz, cependant, pourrait avoir une opportunité rare sur le banc en tant que remplaçant de Benzema. Marcelo pourrait également être en ligne pour commencer, l'ayant également fait contre Eibar.

Isco pourrait bien figurer dans le XI aussi, afin de donner un peu de repos à Kroos, Modric ou Fede Valverde.

À l'arrière, il semble plus probable qu'Alvaro Odriozola figurera au poste d'arrière droit en l'absence de Carvajal et de Lucas Vazquez.