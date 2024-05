En colère, Longoria désigne le coupable de la saison manquée de l’OM

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, désigne le coupable de la saison cauchemardesque du club phocéen.

L’Olympique de Marseille ne verra pas l’Europe la saison prochaine. Après avoir terminé huitième en championnat de France à l’issue de la campagne sportive 2023-2024, le club du Sud dit officiellement adieu à l’Europe, une première depuis 2019. Une non-qualification qui met le président Pablo Longoria dans tous ses états.

Longoria déçu de la saison de l’OM

Dans son ensemble, l’Olympique de Marseille a vécu sa pire saison depuis 2019. L’OM a connu un début de saison chaotique avec des résultats mitigés aboutissant à la démission de Marcelino après une houleuse réunion en septembre. L’arrivée de Gennaro Gattuso n’a rien arrangé d’où son limogeage en février pour la nomination de Jean-Louis Gasset. Même si ce dernier a pu donner quelques sourires aux Phocéens, il n’a pas pu atteindre l’objectif : l’Europe. Marseille a fini 8e du championnat. Une déception pour le président phocéen, qui se lâche après la victoire contre Le Havre (1-2), dimanche, lors de la dernière journée.

« Finir 8e du Championnat, ce n’est pas assez, c’est inadmissible, a-t-il pesté. Oui, il y a cette sensation de déception, comme tous les supporters, les suiveurs de l’OM, y compris vous les journalistes. Ce n’est pas acceptable, on doit faire notre autocritique, on a analysé et on va continuer à le faire », a lancé le dirigeant espagnol en zone mixte après le match face à Le Havre.

Les responsables de la saison manquée de l’OM

Admettant qu’il y a eu plus de moments négatifs que positifs dans le club phocéen cette saison, le président de l’Olympique de Marseille estime que tout le monde à La Commanderie est responsable de cet échec de l’OM cette saison.

« Maintenant, c’est le temps de chercher pour se reconstruire en vue de l’année prochaine. On est tous responsables, mais ce n’est pas admissible de finir à cette place. Il y a eu plus de moments négatifs que positifs, et c’est pour ça qu’on est 8e de Ligue 1. On n’a pas mérité mieux et ce n’est pas à la hauteur », a ajouté Pablo Longoria.