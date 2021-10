Elche : Lyon a tenté sa chance pour Javier Pastore

Sur les ondes de la radio RMC ce mardi, celui qui s'est engagé à Elche début septembre a révélé avoir été approché par des clubs français, dont l'OL.

Quatre jours après la fin officielle du marché des transferts, Javier Pastore, ancien du Paris Saint-Germain et de la Roma, libre de tout contrat, s'était engagé en Espagne : du côté d'Elche. Promu en Liga cette saison, le club ibérique avait fait sensation en annonçant l'arrivée de celui qui rend fou les amoureux de football romantique.

L'Argentin s'est engagé pour une saison en faveur d'Elche, club d'un certain Dario Benedetto, arrivé plus tôt cet été. Le milieu offensif argentin ne manquait pourtant pas de propositions, et certaines venaient même de France, comme il l'a révélé sur les ondes de la radio RMC ce mardi. "On a parlé avec beaucoup d'équipes en France, mais j'ai pensé que la meilleure solution était de venir à Elche. Je vais avoir la chance de jouer beaucoup plus de minutes", a confié l'ancien chouchou du Parc des Princes.

"Les clubs ne savaient pas où j'en suis"

"Lyon ? Beaucoup de clubs ont parlé à mon agent, je ne sais pas ce qu'ils ont demandé. Ils ont dû parler une ou deux fois seulement. C'était difficile pour un club de me prendre, je n'ai pas joué depuis deux ans. Les clubs ne savaient pas où j'en suis. C'était compliqué de négocier dans cette situation", a ensuite reconnu l'Argentin, lucide.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2011 en provenance de Palerme, Javier Pastore était devenu une icône en France, apprécié pour son élégance sur les terrains. Malheureusement, sa carrière n'a pas été à la hauteur de son talent, gachée par des blessures trop récurrentes. Devenu indérisable à Paris, il s'était engagé à la Roma en 2018. Acheté pour plus de vingt millions d’euros au PSG, Javier Pastore ne s’est pas refait une santé au sein du club de la Louve. Bien au contraire.

Sa deuxième expérience dans le championnat italien après celle à Palerme n’a pas été couronnée de succès avec seulement une trentaine de matches joués en trois saisons et une cascade de blessures qui a fini par avoir la patience de la Roma. À Elche, les attentes devraient être bien moindres. Idéal pour se relancer ?