Giovane Elber : "Le Bayern a besoin de James Rodriguez"

EXCLU GOAL - Giovane Elber, l'ancien grand attaquant du Bayern, pense que la direction bavaroise ferait une erreur en se séparant de James Rodriguez.

Alors que moins de deux mois nous séparent de l'épilogue de la saison, l'avenir de James Rodriguez du côté du Bayern demeure encore flou. Restera-t-il au club, sachant que pour obtenir ses services les responsables munichois vont devoir payer 40M€, ou retournera-t-il au , où sa présence n'est pas forcément désirable ? Les interrogations sont nombreuses et les décideurs des champions d' vont bientôt être contraints de trancher.

Samedi soir, lors du choc contre le Borussia Dortmund (5-0) en championnat, l'international colombien n'était pas présent. Un choix étonnant de la part de Niko Kovac vu que son milieu offensif restait sur une belle série. Rien que durant l'année 2019, il s'est rendu auteur de quatre buts et quatre passes décisives.

"James est un joueur de très grande qualité"

Alors, le Bayern doit-il miser sur James Rodriguez et tout faire pour le conserver dans son effectif ? Parmi ceux qui répondent par l'affirmative, il y a notamment Giovane Elber, l'ex-goleador du club. Dans un entretien accordé à Goal , le Brésilien a indiqué que "James est un joueur de qualité, et le Bayern a besoin des éléments comme ceux-là. Moi, je pense qu'il va rester au Bayern la saison prochaine. Certes, il n'a pas joué contre Dortmund, mais il a beaucoup joué et apporté auparavant".

Ambassadeur du Bayern, Elber continue de suivre avec une grande attention l'actualité du club bavarois. Outre le cas James Rodriguez, il s'est aussi exprimé sur le jeune anglais Callum Hodson-Odoi que les champions d'Allemagne convoitent avec insistance depuis quelques temps. "Nous ne pouvons savoir si Hudson-Odoi correspond au jeu du Bayern qu'après qu'il ait signé. Toutefois, le Bayern doit faire preuve de prudence lors de la signature de nouveaux joueurs. Le marché des transferts fait qu'avec 5 millions d'euros tu ne peux pas acheter les joueurs que tu veux. Si le Bayern ne passe pas à l'offensive, le Real Madrid et Barcelone le feront peut-être".

Enfin, Elber a parlé de la nouvelle génération des attaquants brésiliens et regretté qu'il n'y en ait plus beaucoup dans le championnat allemand, contrairement à ce qui avait été le cas durant son époque. "Oui, on ne les voit plus . Il y a trop peu de joueurs brésiliens comme Neymar et en , on a aussi Firmino. La elle-même est l’une des meilleurs championnats d'Europe, mais il manque naturellement des attaquants brésiliens".

Propos recueillis par Xu Puheyan