Bayern Munich-Borussia Dortmund 5-0, le Bayern lamine Dortmund et file en tête

Le classique du championnat allemand a tourné à une véritable correction. Le Bayern n'a fait qu'une bouchée de son grand rival de Dortmund (5-0).

28e journée de la

- : 5-0

Buts : Hummels (10e), Lewandowski (17e, 90e), Martinez (41e), Gnabry (43e)

Ceux qui s'attendaient à voir un bras de fer disputé entre le leader de la et son dauphin ont vite dû déchanter. Comme la saison dernière pour la même affiche, il n'y a pas eu de match entre les deux rivaux. Devant ses supporters, le Bayern a plié les débats dès le premier acte, trouvant la faille à quatre reprises. La deuxième période fut moins enlevée, mais il n'y a pas eu besoin de pousser davantage face à un BVB impuissant et qui a certainement perdu bien plus que la tête du championnat ce samedi.

Le calvaire de Dortmund a commencé dès la 10e minute, et ce sont ses anciens joueurs qui ont été les premiers à le punir. A la 10e minute, Mats Hummels s'est élevé plus haut que tout le monde dans la surface pour reprendre avec succès un corner de la tête. Puis, Robert Lewandowski a fait apprécier toutes ses qualités de buteur sur une action où il a quasiment tout fait : interception d'une passe adverse, lob sur le gardien et conclusion d'une volée.

L'article continue ci-dessous

Les visiteurs étaient au plus mal avec cette entame de match manquée, mais ils n'étaient pas au bout de leurs peines. Car le Bayern, déchainé, a continué à appuyer là où ça faisait mal. Thomas Muller (20e et 40e) n'a pas réussi à transformer ses occasions, mais Javi Martinez, lui, ne s'est pas raté quand il a eu à convertir une frappe de l'extérieur de la surface à la 41e. Ça faisait 3-0 puis 4-0 quelques instants plus tard avec une tête de Serge Gnabry. À défaut de marquer, Muller s'était transformé en passeur décisif sur ce coup.

8 - @FCBayernEN have won their last 8 home games in the #Bundesliga, scoring 29 goals, while conceding only 2 goals. Dominance. #FCBBVB pic.twitter.com/LGZiZlkE47 — OptaFranz (@OptaFranz) 6 avril 2019

Une manita à la sauce allemande

En seconde période, le carnage a cessé. Mais c'est autant dû au fait que le BVB a fermé le verrou derrière qu'à la volonté du Bayern de gérer le résultat. Les spectateurs de l'Allianz Arena n'ont ainsi plus eu à s'enflammer jusqu'à la 89e minute. Tout en levant le pied, les Bavarois ayant réussi à aggraver la marque sur le fil par le biais de Lewandowski. Servi par Gnabry, le Polonais signait son 201e but en Bundesliga et clôturait le remarquable festival des siens.

Avec cette victoire, le Bayern repasse devant son adversaire du jour au classement. À six journées de l'épilogue de l'exercice, l'équipe de Kovac semble avoir pris les reines au meilleur moment. Toutefois, Ribéry et consorts seraient bien inspirés de ne pas se relâcher et terminer le travail. Après tout, il n'y a qu'un seul petit point d'accord sur l'ennemi juré. Et il faut remonter à 2002 pour trouver la trace d'une marge aussi mince entre le 1er et le 2e Bundesliga. Et cette année-là, c'est le Borussia qui avait été couronné champion. Alors, la méfiance reste de mise.