Dusseldorf-Bayern Munich 0-4, le Bayern confirme son réveil

Le Bayern de Munich n’a pas fait dans la demi-mesure lors de sa visite à Dusseldorf. Les Bavarois ont gagné aisément 4-0.

Impérial contre le avant la trêve, le Bayern l’a encore été ce samedi lors d’une sortie chez Dusseldorf (13e au classement). Sur leur lancée, les hommes de Hansi Flick n’ont fait qu’une bouchée de leurs hôtes du jour. Les Français des champions d’ , que sont Corentin Tolisso et Benjamin Pavard, ont été à l’honneur en marquant chacun un but chacun. Présent en tribunes au côté de Karl-Heinz Rummenigge, le nouveau président du club, Herbert Hainer, a dû apprécier.

Pavard a montré la voie à suivre à son équipe en ouvrant le score à la 11e minute. Un but réussi d’une frappe croisée du doigt suite à une passe de Joshua Kimmich. Puis ce fut au tour de l’ancien Lyonnais de se distinguer. A la 27e minute, il a fait mouche en cueillant un service de Serge Gnabry suite à une relance manquée du gardien adverse. Passeur décisif sur ce but, Gnabry s’est ensuite transformé en buteur en cueillant une passe décisive de Muller (34e).

L'article continue ci-dessous

Fin de série pour Lewandowski

La seule ombre au tableau pour le Bayern au sortir de ce match c’est le fait que Robert Lewandowski n’a pas marqué. Le Polonais avait trouvé la faille lors des onze premières rencontres de la saison et cette fois-ci il est resté muet. Muet, mais pas improductif. Il a beaucoup pesé sur les attaques de son équipe, et fut impliqué sur la réalisation de Philippe Coutinho avec un centre décisif au premier poteau. « Lewa » s’est peut-être réservé pour mardi et le match de Ligue des Champions contre l'Etoile Rouge.

Avec ce joli succès, le Bayern se relance totalement dans la course au titre. Les Bavarois reviennent à un point du leader M’Gladbach, qui a chuté contre toute attente sur le terrain du promu (0-2).