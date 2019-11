Le Barça et le Bayern songent à Pochettino

À peine débarqué de son poste de manager de Tottenham, l’entraineur argentin aurait été approché par deux grands clubs européens.

Mardi soir, Mauricio Pochettino a été viré de son poste d’entraineur à Tottenham. Il est au chômage, mais il se peut qu’il ne le reste pas très longtemps. D’après ce que rapporte le quotidien The Sun ce jeudi, « Poch » aurait déjà reçu des sollicitations d’autres écuries continentales et non des moindres.

Le et le se seraient positionnés pour attirer sur le banc l’ancien manager des Spurs. Les Catalans cherchent à anticiper le départ d’Ernesto Valverde, dont la position est devenue de plus en plus fragile. Quant aux Bavarois, ils sont activement en quête d’un grand entraineur. L’intérim de Hansi Flick a été prolongé, mais c’est surtout pour permettre à la direction de travailler sereinement sur ce dossier et faire le bon choix.

Pochettino a déjà exercé en puisqu’entre 2009 et 2012 il était à la tête de l’ de Barcelone. C’était juste avant le début de son aventure en . Cependant, il existe une rivalité entre les deux clubs catalans et l’intéressé n’a jamais caché son attirance envers l’autre géant de la , le . Son nom a même circulé à Bernabeu à maintes reprises par le passé.

Pochettino a le temps de voir venir puisqu’avec son licenciement il a touché un joli jackpot de 14,6M€. L’ancien défenseur du PSG garde une belle cote sur la scène continentale. La manière dont il a fait progresser et avec des moyens parfois limités plaident pour lui et pourrait bien l’amener à relever très bientôt le plus grand challenge de sa carrière.