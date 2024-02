Du calme ! Personne ne remplacera Mbappé au PSG

C’est décidé. Le Paris Saint-Germain a pris sa décision. Qu’il parte ou reste, Kylian Mbappé ne sera pas remplacé.

En fin de contrat l’été prochain au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a pas encore officiellement pris sa décision de partir ou pas. Mais, visiblement, et selon plusieurs indiscrétions, l’ancien attaquant de l’AS Monaco ne continuera pas l’aventure dans le club de la capitale française. Si plusieurs noms sont cités pour le remplacer, le Bondynois ne devrait pas être remplacé par le PSG.

Plusieurs noms pour remplacer Mbappé

Si Foot Mercato a tôt lancé la bombe évoquant un accord déjà conclu entre Kylian Mbappé et le Real Madrid pour l’été prochain, d’autres médias à l’instar de Le Parisien ont confirmé. Selon le quotidien régional très proche du PSG, l’attaquant et capitaine de l’Equipe de France a bien donné sa parole au club de la capitale espagnole pour y rejoindre en fin de saison.

Annoncé sur le départ, plusieurs noms ont circulé sur les tablettes du club champion de France pour remplacer Kylian Mbappé. Parmi eux le Nigérian de Naples, Victor Osimhen, le Portugais de l’AC Milan, Rafael Leão ou encore l’Egyptien de Liverpool, Mohamed Salah.

Personne ne viendra

Alors qu’une star de renommée est citée pour remplacer Kylian Mbappé, ce ne serait pas le cas. Le club francilien a décidé de ne recruter aucun joueur pour remplacer le meilleur buteur de son histoire malgré l’économie que fera le club francilien. Paris va économiser les 100 millions d’euros de prime et 72 millions d’euros de salaire auxquels Kylian Mbappé aurait renoncé l’été dernier en cas de départ du PSG.

Si Luis Enrique aurait demandé l’arrivée d’un milieu de terrain et d’un défenseur central pour l’été prochain, le club francilien aurait jugé bon de ne pas recruter un attaquant pour pallier le départ de son meilleur buteur. Selon Le Parisien, la direction parisienne se concentrera plus sur des profils similaires à ceux de Bradley Barcola ou de Kang-In Lee plutôt qu’à ceux cités plus haut. Mais le nom de Xavi Simons, joueur en prêt à Leipzig, a l’avantage des dirigeants du PSG pour remplacer Mbappé.