Le plan du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain commence à envisager sérieusement l’avenir sans Kylian Mbappé.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le club parisien. Et au fur et à mesure que les journées s’écoulent, l’international français se rapproche de plus en plus d’un départ au Real Madrid. Le Paris Saint-Germain se ferait même déjà à l’idée de perdre le champion du monde 2018 l’été prochain. Le club parisien a d’ailleurs tracé un plan pour l’avenir sans Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé sur le départ du PSG

C’est la grosse information du weekend. Kylian Mbappé aurait déjà pris une décision finale pour son avenir. Alors que le joueur avait annoncé début janvier qu’il voulait prendre du temps avant de décider de son avenir, Le Parisien a révélé samedi que Mbappé avait fait le choix de rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Selon le média, proche du PSG, le club francilien se serait résigné à l’idée de perdre Kylian Mbappé.

« Ces derniers jours, le pessimisme a gagné tous les étages de la Factory, le siège du PSG. Pour toutes les huiles du club, la bataille est perdue et Kylian Mbappé, 25 ans depuis fin décembre, a tranché en faveur du Real Madrid, l’autre club de son cœur avec Paris. Ils ne se font plus aucune illusion, nourris par les quelques signaux qu’ils ont reçus du Bondynois. Les dirigeants qui ont tâté le terrain dernièrement avec lui ou son entourage ont compris que le meilleur buteur de la Ligue 1 voulait donner une autre impulsion à son parcours au terme de sa dixième saison chez les pros, dont sept avec le PSG », pouvait-on lire sur le site du Parisien, samedi.

Le plan du PSG après le départ de Mbappé

Le départ de Kylian Mbappé sera bien évidemment une grosse perte pour le PSG sur le plan sportif. Par contre, cela permettrait au club parisien d’économiser beaucoup d’argent. Le PSG sera, dans un premier temps, libéré du plus gros salaire de son effectif. Dans un second temps, le club de la capitale va économiser également les 100 millions d’euros de prime et 72 millions d’euros de salaire auxquels Kylian Mbappé aurait renoncé l’été dernier en cas de départ du PSG.

Ainsi, le Paris Saint-Germain a décidé de se servir de ces sous pour se renforcer. Selon Le Parisien, l’entraineur du PSG, Luis Enrique, aurait déjà fait part de ses besoins au directeur sportif, Luis Campos. Le technicien italien aurait demandé l’arrivée d’un milieu de terrain et d’un défenseur central pour l’été prochain. Luis Enrique ne serait donc encore satisfait du recrutement de Lucas Beraldo en défense cet hiver et celui de Gabriel Moscardo, qui viendra l’été prochain, dans l’entrejeu.