Mo Salah au PSG ? Son agent pète un câble

L'agent de Mohamed Salah a démenti que l'attaquant de Liverpool ait rencontré le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, au Maroc.

L'avenir de l'Égyptien à Anfield fait l'objet de spéculations, les médias français affirmant que les dirigeants parisiens sont désireux de s'attacher ses services alors qu'ils cherchent à remanier leur équipe lors du marché des transferts de l'été.

Il a été suggéré qu'après le départ de Lionel Messi, la direction du PSG considère Salah comme le candidat idéal pour remplacer l'Argentin au Parc des Princes. Al-Khelaifi a donc rencontré l'attaquant au Maroc pour trouver un accord et le convaincre de s'installer à Paris.

Cependant, l'agent de Salah, Ramy Abbas Issa, a catégoriquement démenti ces informations et a écrit sur Twitter : "Non, il ne l'a pas fait : "Non, il ne l'a pas fait. C'est l'histoire courte".

Salah a été un élément clé de l'attaque de Liverpool et a marqué 30 buts au cours de la saison 2022-23, malgré les performances décevantes de Liverpool. Cependant, sans Ligue des champions la saison prochaine, des rumeurs ont circulé sur le fait qu'il pourrait chercher une opportunité ailleurs, où il pourrait exercer son métier dans la compétition européenne d'élite.