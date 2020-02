Dortmund-PSG : Neymar, le retour du patron

Remis d'une blessure aux côtes, Neymar devrait débuter mardi, 17 jours après son dernier match. Un retour qui change presque tout pour le PSG.

"Il jouera demain." Interrogé en conférence de presse, Thomas Tuchel a rassuré tout le monde. Neymar va bien et est prêt à démarrer mardi, au Signal Iduna Park. Son premier match depuis 17 jours et sa blessure aux côtes contre (5-0). Un retour primordial pour l'équipe francilienne. "Ça change presque tout pour nous s'il joue, confirme son coach. C'est très facile à expliquer. Il a la confiance de tout le monde, la qualité et la capacité pour faire des choses décisives. Ça change tout pour ses coéquipiers, ça change tout pour Kylian (Mbappé) et ça me donne beaucoup de confiance à moi aussi."

Le Brésilien a participé normalement à la dernière séance. Comme dimanche, au Centre Ooredoo, il n'a pas semblé ressentir de douleurs, prenant part à la courte opposition sur terrain réduit à huit contre huit, avec un joker interchangeable. Reste à savoir où il jouera. À gauche ou dans l'axe ? Le doute était permis lundi soir, Thomas Tuchel n'ayant pas effectué de mise en place claire, brouillant les pistes sur l'équipe qui débutera dans l'enceinte du BVB.

Dans l'axe ou à gauche ?

Ces dernières heures, la possibilité qu'il soit réaxé a pris de l'épaisseur, permettant éventuellement le décalage d'un joueur comme Pablo Sarabia sur l'aile gauche. L'Espagnol est en grande forme (8 buts en 2020), mais les derniers mots de Thomas Tuchel le concernant ne semblaient pas abonder vers un positionnement sur l'aile de l'ancien Sévillan - à condition qu'il joue lui aussi, ce qui sacrifierait un autre offensif (Icardi ?).

"Pour moi, son meilleur poste est proche de la surface où il peut faire des courses agressives et être à la dernière touche. Il est très fort dans ce secteur, il a une bonne finition. Il peut assister l'attaquant et faire des passes décisives", confiait exactement Tuchel à propos de Sarabia. Quoi qu'il en soit, Neymar, lui, sera sur le pré. Le retour d'un patron qui avait quelque peu manqué ces dernières semaines. Un leader incontournable pour ce PSG.

Benjamin Quarez, au Signal Iduna Park (Dortmund)