PSG : Tuchel brouille les pistes avant Dortmund

Les 21 joueurs convoqués par Thomas Tuchel ont foulé la pelouse du Signal Iduna Park ce lundi sans qu'un onze ne se dégage lors de l'opposition.

Les doutes restent entiers concernant l'équipe qui débutera mardi (21h) au Signal Iduna Park. Arrivés à Dortmund ce lundi midi, les joueurs du PSG ont effectué, comme prévu, leur ultime séance dans l'enceinte du BVB, en fin de journée. Un entraînement auquel les 21 joueurs convoqués par Thomas Tuchel ont pris part sans qu'une équipe type ne se dégage avant le huitième de finale aller de .

Après avoir effectué plusieurs exercices avec et sans ballon, les Parisiens ont terminé par une opposition sur terrain réduit à 8 vs 8 avec un joker interchangeable. Thomas Tuchel a ainsi pu tester quelques associations. D'un côté, la charnière centrale Silva-Kehrer par exemple. Et de l'autre, la paire Marquinhos-Kimpembe. Neymar et Kylian Mbappé, eux, n'évoluaient pas dans la même équipe. Le premier épaulait Mauro Icardi, et le second Edinson Cavani.

Neymar attendu d'entrée

Seule certitude, selon les dires de Presnel Kimpembe en conférence de presse, les joueurs du PSG sont "prêts et motivés à 120%". Même ceux qui reviennent tout juste de blessure, à l'image de Marquinhos, Neymar ou encore Juan Bernat. Le premier n'a fait son retour que samedi à Amiens (4-4). Le second n'aura plus joué depuis 17 matches s'il est aligné mardi soir. Et le dernier n'a joué que 29 minutes à , puis à Amiens.

Les prochaines heures permettront d'affiner les nombreux doutes restants au sujet de l'équipe de départ même si Tuchel a déjà précisé que Neymar débuterait si tout va bien, au même titre que Keylor Navas et Kylian Mbappé, déjà annoncés la semaine passée.

Benjamin Quarez, au Signal Iduna Park (Dortmund)