Dortmund – PSG : Le scénario qui qualifie Paris même en cas de défaite

Le Paris Saint-Germain peut bien se qualifier même en cas de défaite à Dortmund. Voici tous les scénarios possibles.

Ce soir du mercredi 13 décembre 2023, le Borussia Dortmund (1er, 10 points et déjà qualifié) et le Paris Saint-Germain (2e, 7 points) s’affrontent en dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions de l’UEFA. Comment le PSG peut se qualifier en cas de défaite ? Tout savoir ci-dessous.

Le PSG a compromis sa qualification

Bien qu’il soit logé dans la poule de la mort, le Paris Saint-Germain aurait pu tirer son épingle du jeu depuis quelques semaines. Mais les Parisiens, stériles hors de leur fief du Parc des Princes, ont tout retardé. Car les deux sorties européennes effectuées cette saison sont terminées par des défaites, notamment une humiliation contre Newcastle United (4-1) lors de la deuxième journée et une déroute contre l’AC Milan (2-1) à San Siro alors qu’ils ont eu raison des Rossoneri (3-0) plus tôt à Paris.

Le PSG n’a battu que le Borussia Dortmund (2-0) lors de la première journée et l’AC Milan (3-0) dans cette phase de groupes. Alors qu’il leur suffisait une victoire lors de la cinquième journée pour anticiper leur qualification, les hommes de Luis Enrique ont retardé leur joie en se faisant tenir en échec par les Magpies (1-1) au Parc des Princes. Un pénalty très critique accordé aux Parisiens avait permis à Mbappé de sauver les Franciliens.

Getty

Après ce match nul (1-1) contre Newcastle United, le Paris Saint-Germain a diminué ses chances de se qualifier en huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais les Parisiens peuvent encore y croire. Rien n’est encore perdu.

Paris qualifié même en cas de défaite

Face au Borussia Dortmund ce mercredi soir, il y a plusieurs possibilités pour le Paris Saint-Germain d'être au prochain tour de la prestigieuse compétition des clubs européens. Même si le club francilien est battu, il a encore la chance d’y croire. Comment comprendre ? D’abord, il faut savoir ceci : Dortmund (déjà qualifié) est premier avec 10 points, le PSG est deuxième avec 7 points. Newcastle et l’AC Milan possèdent respectivement 5 points chacun.

Getty

Dans ce cas, si le Paris Saint-Germain fait match nul contre Dortmund, et que Newcastle ne bat pas l’AC Milan ou que Milan ne vainc pas les Anglais, Paris est qualifié. Aussi, Paris peut toujours être qualifié sous une autre forme. En effet, même si Paris perd contre Dortmund, et que Newcastle et l’AC Milan font match nul.

Paris 1er si…

En dehors des scénarios dubitatifs susmentionnés, le Paris Saint-Germain a encore la chance de terminer leader du groupe F. Actuellement à la deuxième place avec 7 points, les hommes de Luis Enrique pourraient toujours prétendre à la première place.

Au cas où les champions de France réussiront à battre les vice-champions allemands, le PSG prend la tête de la poule avec 10 points à égalité de Dortmund, à la seule différence de buts.