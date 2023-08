Tirage Ligue des champions : C'est le groupe de la mort pour le PSG !

Le PSG connait enfin ses adversaires en phase de groupe de la Ligue des champions 2023-2024

Le PSG et Lens, les deux représentants français en Ligue des champions cette saison, connaissent leurs adversaires en phase de poules: le tirage au sort des groupes de C1 saison 2023-2024 a eu lieu ce jeudi 31 août.

Et le PSG est tombé dans le groupe de la mort ! Sorti par le Bayern Munich en huitièmes de finale la saison dernière, le club de la capitale connaît ainsi ses opposants pour la phase de poules 2023-2024 de la Ligue des champions.

Placé dans le groupe F, il affrontera le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Trois formations redoutables. Si Paris a souvent croisé le er avec le BvB ces dernières saisons, il devra se méfier du potentiel offensif de Milan et de Newcastle, équipe la plus riche du monde car sous contrôle saoudien.

Ca commence donc très fort pour Paris cette saison...

Groupe F: PSG, Dortmund, AC Milan, Newcastle