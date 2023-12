Dortmund - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Borussia Dortmund reçoit le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 6e journée de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Deux leaders du Groupe F de la Ligue des champions de l’UEFA, le Borussia Dortmund (10 points, déjà qualifié) et le Paris Saint-Germain (2e, 7 points) se donnent rendez-vous au Signal Iduna Park. Le rendez-vous a lieu ce mercredi 13 décembre 2023.

Le PSG joue son destin en LDC

Plus ou moins en difficulté en championnat avec une cinquième place, le Borussia Dortmund donne ne convainc pas en Bundesliga. Les hommes de l’entraîneur Edin Terzić sortent d’une humiliation (2-3) contre le RB Leipzig en championnat d’Allemagne. Les Allemands donnent alors rendez-vous au Paris Saint-Germain pour tenter de rester le leader incontestable de la poule F de Ligue des champions. Battu par le PSG (2-0) au match aller, le Borussia Dortmund envisage une victoire pour prendre sa revanche.

De son côté, le Paris Saint-Germain a une finale à jouer contre le Borussia Dortmund ce mercredi soir. Même si le club francilien a gagné ses deux derniers matchs en championnat de France, notamment contre Le Havre (0-2) et le FC Nantes (2-1), les hommes de Luis Enrique se font peur. Pour son match retour contre Newcastle lors de la précédente journée en Ligue des champions, les Franciliens n’ont pas convaincu. Un score nul (1-1) polémique avait sanctionné le choc entre Parisiens en Magpies. Pour espérer être en huitièmes de finale, le PSG devra vaincre Dortmund, mercredi soir.

Horaire et lieu du match

Dortmund – PSG

6e journée de Ligue des champions

Lieu : Signal Iduna Park

A 18h45 française

Les équipes probables du Dortmund - PSG

Dortmund : Kobel – Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini, Süle – Ozcan, Brandt, Reus, Bynie-Giitens, Adeyemi – Fullkrug

PSG : Donnarumma – Marquinhos, Danilo, Hernandez, Hakimi – Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha – Mbappé, Kolo Muani, Barcola

Sur quelle chaîne suivre le match Dortmund – PSG

La rencontre entre Lens et Séville sera à suivre ce mercredi 13 décembre 2023 à partir de 21h respectivement sur Canal + et RMC Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et RMC Access.