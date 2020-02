Dortmund - Julian Brandt forfait pour le match aller face au PSG

Le Borussia Dortmund a annoncé la blessure de Julian Brandt, qui devrait être absent quatre semaines. Il manquera le match aller face au PSG, en C1.

Futur adversaire du en huitième de finale de la Ligue des Champions, le est une équipe qui a de quoi inquiéter les Parisiens de par son profil particulièrement offensif, souvent au détriment d'un secteur défensif particulièrement frileux. Néanmoins, force est de constater que les hommes de Lucien Favre ne pourront pas évoluer avec leurs éléments offensifs habituels, décimés par les blessures ces derniers jours.

​Quatre semaines d'absence pour Julian Brandt

En effet, après la blessure synonyme de forfait pour le milieu offensif Marco Reus, considéré comme le maître à jouer de cette équipe du BVB, les Allemands ont annoncé le forfait d'un autre international allemand, en la personne de Julian Brandt, souffrant d'une déchirure du ligament externe de la cheville droite.

Touché et contraint de céder sa place lors la défaite sur la pelouse du (3-4) samedi soir, Julian Brandt ne sera pas en mesure de tenir sa place face au Paris Saint-Germain. Le Borussia Dortmund a annoncé sa blessure via un communiqué officiel ce dimanche, sans toutefois en dire plus sur la durée d'indisponibilité de son milieu offensif. De son côté, Bild évoqué une indisponibilité de quatre semaines. Il sera donc forfait à l'aller, et incertain pour le match retour.