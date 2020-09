Dortmund - Erling Haaland : "Je dois devenir un meilleur footballeur"

Impressionnant depuis son arrivée à Dortmund, l'attaquant norvégien accorde une grande importance aux détails, déterminé à poursuivre sa progression.

Bains de glace fréquents et verres spéciaux qui filtrent la lumière des appareils électroniques, l'attaquant vedette du , Erling Haaland (20 ans), n'est pas du genre à laisser les choses au hasard. Bien au contraire, le Norvégien ne lésine pas sur le travail invisible afin d'être le plus performant possible.

"Je vois cela comme une clé pour obtenir quelques pour cent de performances en plus", a déclaré le Norvégien dans une interview accordée à Ruhr Nachrichten.

"Je dois devenir un meilleur footballeur"

Il utilise surtout des lunettes le soir : "Elles m'aident à mieux dormir. Pour moi, tout est question de petits détails et de points de pourcentages pour aller mieux chaque jour", explique l'ancien de . Par conséquent, il estime également qu'il n'a pas encore atteint son apogée.



"J'espère que le meilleur Erling Haaland est encore à venir (...) Je dois devenir un meilleur footballeur. Cela me motive chaque jour", a-t-il déclaré. "Être meilleur, plus clinique, plus intransigeant. Je dois aussi m'améliorer dans le jeu de combinaison avec mes coéquipiers", a enfin analysé le jeune buteur, promis à un avenir doré.