Diogo Jota : "Je ne croyais pas que je pouvais atteindre Liverpool"

Diogo Jota a connu une ascension fulgurante. Arrivé à Liverpool à l'été 2020, l'attaquant portugais a vite pris la place de Roberto Firmino dans le onze de départ de Jürgen Klopp, dépassant largement les attentes placées en lui. Dans une interview accordée à Sky Sports, Diogo Jota a retracé son parcours et a avoué qu'il n'aurait jamais imaginé arriver aussi haut que Liverpool.

"Je suis là pour marquer des buts"

"A partir du moment où j'ai eu cette opportunité, je ne l'ai plus jamais lâchée. Je pense que lorsqu'on est jeune, on y croit toujours. Mais je ne croyais probablement pas que je pouvais atteindre Liverpool. J'ai simplement pris les choses au jour le jour. Mon transfert de l'Atlético aux Wolves ? Parfois, il faut faire un pas en arrière pour faire deux pas en avant", a expliqué l'attaquant de Liverpool.

"Quand j'étais jeune, je jouais au milieu de terrain sur la gauche pour Gondomar dans un 4-3-3. J'étais toujours le numéro huit qui jouait à gauche. J'ai donc toujours utilisé mon pied gauche parce que c'était nécessaire. Je ne sais pas, j'ai juste l'impression que je fais certaines choses mieux avec le pied gauche. Avec le droit, je suis plus puissant. Mais je suis plus précis avec le gauche", a ajouté l'international portugais.

"L'objectif c'est de se battre chaque année pour les trophées"

Diogo Jota a révélé ce que Jürgen Klopp lui avait confié lorsqu'il a voulu le convaincre de signer chez les Reds : "Il a été clair. J'étais là pour défier les trois premiers, pas pour me contenter d'être un joueur remplaçant qui entre en jeu. Jouer avec les meilleurs vous rend meilleur, donc je savais que j'augmenterais mon niveau aussi et que cela m'aiderait à entrer dans l'équipe. Je pense que c'est ce que j'ai fait à peu près dès le début".

"Je suis toujours franc. C'est le jeu. L'objectif est de marquer un but. Je suis là pour marquer des buts. C'est vraiment important de passer du temps avec eux et de les voir tous, bien sûr, c'est toujours agréable, mais j'attends aussi la sortie de FIFA 23 parce que j'adore ce jeu. J'aime le football et j'aime la compétition. Avec FIFA, je peux faire les deux", a ajouté l'attaquant de Liverpool.

Diogo Jota n'est pas rassasié de trophées : "L'objectif est de se battre pour chaque trophée. Pour moi personnellement, c'est d'essayer de marquer plus de buts que l'année dernière. D'être meilleur. De conquérir des choses que je n'ai pas conquises auparavant. Pour atteindre mon apogée. Je sais que je peux encore être bien meilleur. C'est ce qui me pousse à donner plus chaque jour".

"Le plus difficile n'est pas d'atteindre le sommet de la montagne, mais d'y rester. Cette phrase a beaucoup de sens, en tout cas pour moi. C'est le plus difficile, car il y a toujours des gens qui veulent y arriver pour la première fois. Vous ne pouvez jamais les laisser avoir plus de volonté que vous", a conclu l'attaquant de Liverpool.