Dijon écope d'une réduction d'un point avec sursis

Pour les cris racistes d'un de ses supporters lors du match contre Amiens, le DFCO s'est vu infliger un retrait d'un point avec sursis.

La commission de discipline de la Ligue a statué ce jeudi sur le cas de et de l'incident qui s'était produit le 12 avril dernier lors du match de championnat contre Amiens. Le match avait été temporairement interrompu car Prince Gouano, le joueur d'Amiens, s'était plaint d'insultes racistes émanant des tribunes. Et plus précisement de cris de singe.

Identifié, l'auteur présumé des insultes avait été interpellé et placé en garde à vue, avant d'être relâché. Le joueur n'a pas porté plainte, contrairement aux responsables des deux clubs concernés.

Malgré le comportement très classe affiché par ses joueurs et aussi par son président, le DFCO s'est retrouvé dans le collimateur de la LFP. Celle-ci s'était saisie du dossier et l'avait placé en instruction. La sentence est tombée donc ce jeudi à l'issue de la traditionnelle réunion hebdomadaire de la commission. Le club boruguignon s'est vu infliger un retrait d'un point avec sursis.

Pour rappel, Dijon se trouve actuellement dans une situation très compliquée sur le plan sportif puisqu'il est 19e avec deux points de retard sur le barragiste. Sliti et ses partenaires vont devoir cravacher dur et compter sur un faux-pas de pour ne pas descendre.