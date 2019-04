Amiens, la réaction de Prince Gouano après les cris racistes : "Je suis pour l'amour et le pardon"

Ciblé par des cris racistes face à Dijon ce vendredi soir, le capitaine d'Amiens a envoyé un message de paix pour dénoncer ces actes inacceptables.

Si la rencontre entre Amiens et s'est soldé par un triste match nul (0-0) ce vendredi soir en ouverture de la 32ème journée à Gaston Gérard, c'est un tout autre évènement qui a marqué la rencontre. En effet, peu avant la 80ème minute, le match a été arrêté pendant quelques minutes suite à des cris racistes provenant des tribunes à l'encontre de Prince Gouano, le capitaine d'Amiens. Le défenseur français a une nouvelle fois réagi à ce tragique incident dans les colonnes de L'Equipe.

"Je sors le ballon en corner, puis je me retourne pour encourager mes équipiers. Là, j'ai entendu des cris de singe. Je me suis dit : "Ce n'est pas vrai, on est au XXIe siècle, on est en ". Je me suis retourné pour regarder d'où ce bruit provenait et s'il était bien en ma direction. Effectivement, il l'était. Alors dans un premier temps, j'ai décidé d'aller donner une seconde chance au Monsieur en lui demandant si c'était bien à moi qu'il criait cela. Et il a confirmé en continuant ces bruitages-là. Donc, à partir de là, j'ai pris la décision d'arrêter de jouer, car je ne pouvais pas continuer dans ces conditions-là, avec l'accord de l'arbitre (M. Karim Abed), on a décidé d'interrompre le match parce que c'était inadmissible", a avoué Prince Gouano.

"La première fois que ça m'arrive"

"Ce que j'ai dit à mes coéquipiers et à mon entraîneur ? Cela restera entre nous. Mais j'avais vraiment besoin de marquer le coup car c'est quelque chose qui me concernait directement, mais cela touche aussi pas mal de personnes. Bizarrement, oui, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai joué dans pas mal de clubs, j'ai beaucoup tourné (dans cinq pays étrangers, l' , les , le , l' et la ) et il fallait que je rentre en France, mon pays, pour vivre ça ! Heureusement, ce monsieur a été interpellé puis placé en garde à vue. Cela a été très vite, alors je dis chapeau !", a ajouté le capitaine d'Amiens.

Prince Gouano préfère véhiculer un message de paix pour dénoncer ces actes plutôt que de porter plainte comme l'a fait Dijon : "Porter plainte ? Je suis pour l'amour ! Je ne porterai pas plainte, car je pense que cela aura beaucoup plus d'impact que je ne le fasse pas. Pour que cet individu transmette à ses enfants que ce type de comportement ne sert à rien. Bien sûr que ça m'a blessé, mais ma croyance et ma foi me portent à préconiser le pardon".

Enfin pour conclure, le capitaine d'Amiens a reconnu avoir reçu le soutien de nombreux acteurs du football suite à ce regrettable évènement : "Des messages du monde du football suite à cet évènement ? Oui, pas mal de personnes du monde du foot m'ont apporté leur soutien. L'arbitre et le délégué m'ont beaucoup soutenu".