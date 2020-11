Diacre convoque Henry…et répond à ses attaques

La sélectionneuse de l’Equipe de France, Corinne Diacre, a fait le choix d’appeler sa capitaine Amandine Henry pour les prochains matches.

Corinne Diacre est peut-être une technicienne rigide, mais elle n’a pas la rancune tenace. Elle l’a prouvé ce jeudi en faisant appel à Amandine Henry, malgré les critiques tenues à son encontre et publiquement par sa capitaine. La joueuse de fait donc bien partie des 23 convoquées pour les deux prochains matches des éliminatoires de l’Euro, contre l’Autriche et le Kazakhstan.

Logiquement, lors de la conférence de presse, Diacre a été appelé à réagir aux attaques dont il a été la cible. Tout en étalant son avis, elle a tenté de mesurer ses propres, en indiquant que le linge sale doit se laver en famille et non sur la place publique. « Amandine fait partie de la liste des 23 (…) J’espère qu’elle sera concentrée comme les autres. On aura le temps de régler les problèmes, a-t-elle commencé par déclarer. J’ai entendu des choses, peut-être que l’on n’aurait pu faire ça différemment. J’ai entendu les déclarations critiques de ces derniers temps mais le moment n’est pas venu de régler ce problème. On le fera les yeux dans les yeux mais dans aucun cas, je n’utiliserai les médias pour le faire. (…) Il est inacceptable de donner en spectacle des querelles de personnes ».

La liste des joueuses retenues par Corinne Diacre pour les deux derniers matches de qualification à l’UEFA Euro 2022 féminin : -Autriche et France-Kazakhstan #FiersdetreBleues pic.twitter.com/xxMtrlp7Na — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2020

Pour Diacre, « l’ambiance est très bonne »

Pour rappel, Amandine Henry s’était lâchée dans une interview à Canal Football Club en soulignant tout ce qui, selon elle, allait mal au sein de cette sélection française. La Lyonnaise avait notamment évoqué un « chaos » durant le dernier Mondial à domicile et le fait qu’elle et certaines de ses coéquipières pleuraient dans leurs chambres, car touchées par le traitement sévère de Diacre à leur endroit.

L’entraineuse tricolore a eu à s’exprimer justement sur l’ambiance qui règne au sein de son équipe. Pour elle, elle n’a rien à se reprocher et c’est aux joueurs mécontentes de se remettre en question. « L’ambiance est très bonne, je peux comprendre qu’il y ait des réticences pour certaines. Si on pleure en venant en équipe de France, il ne faut pas venir. Si certaines ont exprimé un sentiment de tristesse, ce n’est pas le cas de la majorité d’entre elles ».