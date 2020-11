France - Amandine Henry allume Corine Diacre

Non retenue lors du dernier stage des Bleues, la milieu de terrain de l'OL a à son tour pointé du doigt la gestion humaine de la sélectionneure.

"Je sais que je prends un risque, si je ne le fais pas moi, qui va le faire ?" Interrogée par le Canal Football CLub sur Canal+ ce dimanche, Amandine Henry ne s'est pas retenue au moment d'évoquer la gestion de l'équipe de par la sélectionneure Corine Diacre.

Dans la foulée de la non sélection de la capitaine le mois dernier, plusieurs voix s'étaient élevées - notamment parmi les joueuses - pour dénoncer la gestion de l'ancienne entraîneure de avec les Bleues.

Une absence de la liste mal vécue par la milieu de terrain de l'OL. "J'étais un peu choquée, il fallait que je me remette en cause, je me suis dit qu'il y avait une qualification pour l'Euro. Ce n'était pas le timing, je me suis dit ''ne sois pas égoïste, montre l'exemple. Mets tes états d'âme de côté.

"L'appel (avec Corine Diacre, ndlr) a duré 15 secondes. Je m'en souviendrai toute ma vie. Elle me dit que la liste sort demain, ''tu n'y seras pas par rapport à tes performances actuelles'. Je reste choquée, je dis ok bon match au revoir." Une discussion qui "restera gravée dans [s]on coeur".

Une situation qui fait situe à des discussions avec le président de la FFF, Noël Le Graët. "Je pense que ça s'est passé la semaine où Noël Le Graët est venu à l'OL pour nous remettre une médaille après notre victoire en ", poursuit Henry.

"Ça faisait un moment que j'avais des retours pesants et négatifs, ce n'était plus possible, il fallait faire quelque chose. La venue du président, c'était une aubaine pour dire les choses qui n'allaient pas."

Pourtant, la Lyonnaise assure qu'il n'y a pas que les joueuses rhôdaniennes pour se plaindre de Diacre : "C'est le ressenti de la majorité de l'équipe. Certaines filles n'osent pas parler. Il y a de la crainte. Je les comprends. J'ai 31 ans, je suis capitaine, si je ne parle pas qui va parler ?"

🗨️ Amandine Henry : "Humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre, moi personnellement il m'est arrivé de pleurer dans ma chambre, car j'avais envie de vivre cette Coupe du Monde mais ça a été un chaos total" pic.twitter.com/0CCny4HCo4 — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 15, 2020

Des problèmes qui remontent au moins à la Coupe du Monde 2019, disputée en France et lors de laquelle les relations étaient déjà particulièrement tendues. "Je voyais des filles pleurer dans leur chambre, moi je pleurais dans ma chambre, raconte Henry. Ça a été un chaos total."

Pourtant, la championne d'Europe l'assure, les Bleues ont le potientiel pour enfin remporter un trophée dans les années à venir. "La France se doit de gagner un titre, surtout avec les qualités que l'on a.

"C'est une génération en or, il faut aller au bout. J'en ai marre de ça. Tu restes là, tu fais l'autruche, peut-être que ça me met en danger, si ça peut aider l'équipe de France, je le fais."