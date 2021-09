Deschamps réagit aux critiques contre Griezmann

Le sélectionneur français juge sévère les attaquants contre son joueur vedette, Antoine Griezmann.

L’équipe de France connait actuellement une passe délicate et parmi les joueurs qui cristallisent l’essentiel des critiques à cause de ces mauvais résultats il y a Antoine Griezmann. Il est reproché au Mâconnais son manque de productivité devant les buts adverses, ainsi qu'une influence de plus en plus déclinante sur le jeu des Bleus.

« Griezmann a une grande efficacité »

Evidemment, Didier Deschamps n’est pas d’accord avec ce qui se dit à l’extérieur. Pour lui, son attaquant reste performant dans plusieurs registres et il est trop sévère de juger ses statistiques à un moment où l’équipe peine à briller offensivement. "Son efficacité... S’il y a des exemples à prendre, c'est lui. Ça dépend aussi de son positionnement, il n'est pas toujours attaquant. Pour son efficacité par rapport aux nombres de ballons et aux situations, au prorata, c'est quelqu'un qui a une grande efficacité."

L'article continue ci-dessous

« Grizou » n’a pas son impact d’avant avec les Bleus, c’est un fait. Et il est difficile de ne pas voir de lien avec le retour en sélection de Karim Benzema. Depuis que ce dernier est titulaire, l’ancien Barcelonais donne l’impression de déjouer car il n’évolue pas à son poste de prédilection. Mais, là aussi, Deschamps ne se fait pas d’inquiétude : "Ils ont cette relation technique. Karim est rentré dans une période où on a moins eu de situations offensives. Mais dans la complémentarité, je n'ai pas de souci là-dessus. Ce n'est pas que ces deux-là, ils sont dépendants de ce qu'il y a autour et derrière."

« L’équipe a besoin de ses cadres »

Deschamps compte sur Griezmann pour redresser la machine tricolore, mais aussi sur les autres tauliers qu’il a à sa disposition : « J'ai toujours dit ce que j'avais à leur dire, quand je leur dis quelque chose c'est pour le bien des Bleus et le leur. Quand ils sont là, les cadres ont un rôle à jouer, ils l'ont joué. L'équipe a besoin d'eux. »

Mardi soir, une réaction est attendue des champions du monde à Lyon lors de la réception de la Finlande. Le sélectionneur est certain qu’il y aura un sursaut après les récents faux-pas enregistrés. « Ils (les joueurs) ne sont pas heureux, ils ne peuvent pas se satisfaire de ces résultats. On va tout faire pour inverser la tendance. C'est une période avec des éléments contraires. Moi le premier, je redouble d'énergie. Les joueurs sont dans le même état d'esprit, de rajouter encore un peu plus pour aller chercher ce que l'on veut », a-t-il conclu.