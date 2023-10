Deschamps, Rabiot et les réactions après Pays-Bas - France (1-2)

La France a battu les Pays-Bas ce vendredi, assurant son ticket pour l’Euro 2024. A la fin du match, les Bleus ont laissé éclater leur joie.

L’équipe de France sera présente l’été prochain en Allemagne afin de participer au championnat d’Europe des Nations. C’est désormais une certitude à la suite du succès tricolore contre les Pays-Bas, ce vendredi à la Johan Cruyff Arena. Sérieux, les Tricolores l’ont emporté 2-1, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé.

Au coup de sifflet final, et malgré une fin de match compliquée en raison d’une réduction du score batave, les Français étaient heureux de la prestation fournie. Ils étaient aussi et surtout satisfaits d’avoir accompli leur objectif. Didier Deschamps, le sélectionneur, s’est aussi dit heureux, tout en insistant sur la nécessité de finir la campagne de qualification de la meilleure des façons. Et pourquoi pas un grand chelem comme en 1992 ou en 2004.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « Mbappé a rassuré ? Je ne suis pas d’une nature inquiète. Avec Kylian, il n’y a pas à l’être. Il a le droit d’être moins bien. Quand il est comme ça, l’équipe de France a plus de probabilités de gagner. Tant mieux pour lui, de par ce qu’il a vécu. Il remet les pendules à l’heure un peu. Il était en jambes et disponible. Ils le craignaient en face. Il a cette qualité au-dessus de la moyenne qui fait de lui ce joueur hors norme. Il prend beaucoup de lumière et fait en sorte de ne plus trop en prendre. La qualification ? Oui, maintenant c’est factuel. Même si, et les joueurs le savent, il y aura un autre objectif. Et être parmi les cinq premiers ».

Adrien Rabiot (milieu de terrain de l’équipe de France sur TF1) : « Comptablement, c’est parfait. On voulait ne prendre pas de but. Mais ce but fait tache. On est perfectionniste. C’était une bonne équipe. Tout le monde est très content, c’est top. Les supporters ont fait le déplacement. Tout le monde est content. On va savourer dans le vestiaire. Mbappé ? On n’était pas inquiets. Lui non plus. On a fait des tonnes car c’est Kylian. S’il ne marque pas souvent, ça pose problème. Mais on a confiance. On est content pour lui et pour tout le monde ».

Lucas Hernandez (défenseur de l’équipe d France sur TF1) : « Heureux oui. Objectif atteint avec cette qualification. On a fait un parcours incroyable. A nous de profiter de ce moment et rendez-vous en Allemagne en 2024. Personnellement ? C’est vrai que ça n’a pas été facile avec la blessure à la Coupe du Monde, mais je me suis dit qu’il fallait revenir le mieux possible. Aujourd’hui, je suis content d’etre en équipe de France et faire les matches que je suis en train de faire. J’espère que c’est le début d’une grande saison. Mon poste préféré ? Je suis à la disposition de l’équipe. C’est au coach de décider ».