L’équipe de France n’a pas sorti le match de l’année au Gibraltar mais la satisfaction était au rendez-vous au coup de sifflet final.

En déplacement chez la 201e sélection au classement FIFA, l’équipe de France était pressentie pour s’offrir un carton ce vendredi. Finalement, les Tricolores ne l’ont emporté « que » 3-0. Émoussés et pas assez fringants, ils n’ont pas eu l’efficacité espérée. Après le match, du côté du sélectionneur comme celui des joueurs, on a préféré cependant retenir les 3 points glanés plutôt que la prestation moyenne. Et se projeter vers le match à venir contre la Grèce, lundi prochain.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « On est venus pour gagner et être le plus efficace. On n’a mis que 3 buts. Entre les barres et les poteaux, on aurait pu en avoir 5 ou 6. On aurait pu mieux faire, mais on sait qu’on aura un match plus compliqué lundi. Les intentions étaient bonnes, mais ils manquaient de promptitude et d’accélération pour les mettre en difficulté. Ils sont là, ils défendent. Mas c’est très bien, on va bien récupérer. On va préparer le match de lundi. Je ne cherche pas d’excuse, mais il y a peu de monde (dans le stade) et la pelouse a été peu arrosée. C’était un contexte inhabituel, mais les joueurs ont été sérieux malgré quelques erreurs techniques. On peut mettre plus de rythme et de percussion. Mais le job est fait. Lundi, on aura un adversaire supérieur en qualité. J’espère que la pelouse, les rugbymen ne vont pas trop l’abimer ».

Brice Samba (gardien de l’équipe de France sur la chaine L’Equipe) : « Beaucoup de joie et de fierté. Enfin, je suis international français et c’est bien. Je suis très content. On n’a pas le temps de réaliser sur le terrain, on essaye de rester focus. Comme on a pu voir le lob, y a tellement de choses imprévisibles. Je me suis battu avec ma tête pour rester concentré. Sueur froide sur le lob ? Si c’est cadré, ça peut faire ficelle. C’est bien pour nous qu’il ne l’ait pas mis. La victoire aurait pu être plus large ? Oui, mais on est tombés sur un terrain sec, ils n’ont pas arrosé et nous on a des joueurs mobiles et techniques. On va retenir l’essentiel ».

