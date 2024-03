Deschamps, Fofana et les réactions après France – Chili (3-2)

Didier Deschamps et ses joueurs se sont exprimés après la victoire de la France face au Chili, mardi.

Après sa défaite face à l’Allemagne samedi, l’Equipe de France avait à cœur de montrer un visage séduisant contre le Chili. Un objectif atteint par les Bleus qui se sont imposés face à la Roja dans un match qui aura été disputé jusqu’au bout (3-2). Après la rencontre, le sélectionneur français ainsi que certains de ses joueurs se sont exprimés avec satisfaction au micro de TF1.

Getty Images

Youssouf Fofana (milieu de terrain de l’équipe de France sur TF1) :

L'article continue ci-dessous

« Un match plutôt maitrisé. On avait à cœur de répondre après la défaite contre l’Allemagne. On savait qu’on allait être attendus au niveau de l’agressivité. Malgré notre entame, on a su monter en puissance et maitriser le match défensivement et offensivement. Perso ? Chaque match est important, mais je pense collectif. Tant mieux si je suis sur le terrain. Tout le monde a sorti une belle partition aujourd’hui. Tant mieux pour l’équipe. Ma frappe ? Elle est bien placée et le gardien ne la voit pas partir ».

Getty

Théo Hernandez (défenseur de l’équipe de France sur TF1) :

« Apres une défaite, c’est ce qu’on devait faire. Gagner ce match. Le bilan ? Aujourd’hui il fallait gagner pour arriver en juin de la meilleure façon. Un Euro dur nous attend. On va bien travailler pour essayer de le remporter. On a fait un très bon match et je suis content d’être avec cette grande équipe. On doit continuer comme ça »

Getty

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) :

« Le fait de revenir dans le score est une bonne chose. On n’a pas pu le faire contre l’Allemagne. Le dynamisme n’y était pas. C’est lié au fait qu’il y a beaucoup de fatigue sur ce rassemblement. Ce sont des matches amicaux... Et nos adversaires mettent beaucoup d’énergie. Nous on en avait moins et cela s’est ressenti. C’est bien d’avoir gagné mais on a aussi fait des choses laborieuses. Mais les changements nombreux amènent ça aussi. Les buts encaissés ? Si on en marque trois ça va, ce n’était pas le cas contre l’Allemagne. Au très haut niveau, il y a besoin des deux : bien attaquer et bien défendre. Mais évidemment les buts qu’on prend sont évitables ».

Randal Kolo Muani (attaquant de l’équipe de France sur TF1) :

« Je suis très content de ce match et le faut qu’on ait gagné. Il fallait qu’on réagisse. Même si on n’a pas tout fait comme il le fallait, on a su répondre. Il fallait qu’on mette un peu plus de vie. Comme le coach m’a donné ma chance, il fallait que je me donne à fond. Aujourd’hui, cela m’a réussi ».