Des joueurs NBA stupéfaits par le contrat de Messi !

Des joueurs NBA ont commenté le contrat mirobolant qu'offrait le Barça à Messi.

Les joueurs de la NBA sont parmi les athlètes les mieux payés au monde, mais même certaines des plus grandes stars du basket-ball américain ont été choquées lorsqu'elles ont découvert combien Leo Messi avait gagné à Barcelone.

OMG. I gotta put my kids in Futbol lol https://t.co/SofUGhPrVe — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 30, 2021

Messi n'est officiellement plus un joueur de Barcelone après l'expiration de son contrat le 30 juin et, à la fois Kevin Durant, qui a signé un contrat de quatre ans d'une valeur de 164 millions de dollars pour les Brooklyn Nets et Isaiah Thomas qui est un joueur libre, ont réagi sur les réseaux sociaux lorsque ils ont appris l'accord de l'Argentin.

Le contrat de quatre ans de la légende barcelonaise avec les Catalans valait environ 555 millions d'euros (674 millions de dollars), et la NBA a réagi à un tweet qui détaillait son salaire.

"Oh mon dieu. Je dois mettre mes enfants au Futbol lol", a écrit Thomas. "Insensé", a commenté Durant.

Lionel Messi est officiellement un agent libre après avoir vu son contrat expirer avec le FC Barcelone dans la nuit de mercredi à jeudi, mais le président du club, Joan Laporta, affirme que "tout est sur la bonne voie" en ce qui concerne les négociations pour conserver le sextuple vainqueur du Ballon d'Or au Camp Nou.

La superstar argentine, après avoir laissé son contrat se terminer à la fin du mois de juin, est libre de parler à des prétendants depuis janvier, avec des clubs comme Manchester City et le Paris Saint-Germain qui surveillent de près sa situation.