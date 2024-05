Depay, la grave accusation

Diego Simeone a suggéré que la condition physique de Memphis Depay était influencée par ses motivations, plutôt que par son corps.

L'attaquant néerlandais a réalisé de bonnes performances par à-coups cette saison, mais a enchaîné les longues absences.

Avant que les Colchoneros n'affrontent le Real Majorque ce week-end, dans l'espoir de se rapprocher de la qualification pour la Ligue des champions, Simeone a déclaré que Memphis reviendrait sans doute à l'entraînement à l'approche de l'Euro.

Depay s'économise pour l'Euro ?

« J'ai vu qu'il s'entraînait avant que l'équipe ne s'entraîne. La semaine prochaine, il nous aidera sûrement, parce que les footballeurs voient aussi l'Euro arriver et feront un effort pour arriver à cette compétition dans les meilleures conditions », a ainsi persifflé le coach argentin.

On lui a également fait remarquer qu'après 11 ans de qualification pour la Ligue des champions, les supporters du Metropolitano n'accordent plus d'importance au fait de terminer dans les quatre premiers. « Quand la saison sera terminée, quand les comptes seront réglés dans la direction que nous avons prise, je pourrai sans doute dire ce que je ressens et ce que je pense de tout cela », a déclaré Simeone à Relevo.