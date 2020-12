Dembelé reprend l'entrainement avec le Barça

L'international français Ousmane Dembelé est remis de sa blessure aux adducteurs. Il est réapparu à l'entrainement dimanche.

Ousmane Dembele a repris l'entraînement avec Barcelone et pourrait jouer contre à la fin du mois.

L'international français a encore été écaré des terrains dernièrement pour cause de blessure. Un souci aux ischio-jambiers l'a immobilisé depuis le match contre Cadix le 5 décembre dernier.

Il a repris l'entraînement dimanche, mais le match de avec Valladolid arrive trop tôt pour l'ancien rennais. "Il a fait une partie de la séance d'entraînement avec les réservistes hier, ce qui est normal le lendemain du match", a déclaré Koeman lors d'une conférence de presse lundi. «Il a besoin de plus de séances d'entraînement pour pouvoir figurer sur la liste des convoqués.

"Il pourrait faire partie de l'équipe qui défiera Eibar à la fin du mois de décembre", a poursuivi le coach hollandais.

Koeman essaye actuellement de relancer Barcelone. Il a reconnu que sa formation ne peut plus se permettre de déraper si elle voulait rester en course pour le titre. Par ailleurs, il a aussi confié qu'il n'y avait pas encore eu de discussion concernant le mercato d'hiver.

"Je parle à Ramon Planes de problèmes sportifs, et à personne d'autre", a déclaré Koeman. "Je ne veux pas vraiment le faire parce que je pense que nous devons attendre un nouveau président. Pour l'instant, je dois gérer l'équipe, préparer nos matchs, il y a beaucoup de matchs. Il n'y a même pas beaucoup de temps pour parler d'autres choses. Nous verrons ce qui se passera en janvier."

Alors que le Barça est à huit points du leader de la , l'Atletico Madrid, après avoir déjà perdu quatre matchs, Koeman estime que le club va quand même dans la bonne direction. "Aujourd'hui, c'est une équipe où nous devons changer beaucoup de choses", a-t-il déclaré. «Les jeunes joueurs jouent et c'est pourquoi nous avons été un peu irréguliers. Il nous manque également quelques joueurs. Pour l’avenir, cela semble bon, mais à Barcelone, il faut gagner et se battre pour des titres et c’est une situation compliquée.»

Le défenseur français Clément Lenglet a été étonnamment mis au banc lors du match nul 2-2 contre Valence samedi, et Koeman insiste que c'était uniquement en raison de la charge de travail. "Je pense que cela fait juste partie du remaniement de la formation que nous devons faire pour des raisons physiques. Il est impossible de suivre le rythme en si peu de temps."