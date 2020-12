FC Barcelone – Koeman critique l'arbitre du match Eibar-Real Madrid

Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, estime que le Real Madrid a été avantagé par l'arbitre contre Eibar.

La rivalité entre le Barça et le c'est 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ronald Koeman vient d'en faire la brillante démonstration en s'en prenant à l'arbitre du match... -Real Madrid.

« Je ne comprends pas les règles des mains dans la surface. Si vous demandez à dix personnes s'il y avait penalty, neuf répondront oui. Je ne comprends pas les critères de la VAR et il y a certaines choses que je ne peux tout simplement pas comprendre. Tout le monde a le droit à une opinion et pour moi dimanche il y avait penalty », a-t-il déclaré en conférence de presse.

L'entraîneur néerlandais du Barça pointe une action bien précise du match entre le club basque et le club madrilène. A la 81e minute, alors que le Real Madrid ne menait que 2-1, l'attaquant japonais Yoshinori Muto a vu sa tête être stoppée par un bras de Sergio Ramos dans la surface.

Après consultation de la VAR, l'arbitre de la rencontre, monsieur José Luis Munuera Montero, n'a pas désigné le point de penalty.

Dans les arrêts de jeu, le Real a marqué un troisième et dernier but, scellant le sort de la rencontre. Au-delà de cette polémique arbitrale, le match a surtout été marqué la prestation XXL de Karim Benzema, auteur d'un but et d'une passe décisive, et son entraîneur, Zinédine Zidane, n'a pas manqué de le féliciter et de saluer sa performance.