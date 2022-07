Christophe Galtier a livré ses premières impressions et expliqué les chantiers sur lesquels il allait travailler en priorité au PSG.

Quelques minutes après l'officialisation du départ de Mauricio Pochettino, son successeur, Christophe Galtier, a été présenté à la presse.

Avant de répondre aux questions des journalistes, le nouvel entraîneur du PSG a livré un discours dans lequel il explique sa joie et son émotion de rejoindre le club parisien.

« Je suis ému, oui. Je suis fier. Je suis arrivé il y a 45 minutes au Parc et c'est un symbole. Ici on dit « ici c'est Paris ». Ca suscite des attentes de la part des spécialistes et des supporters. Il va falloir travailler dans le bon sens pour rendre les gens heureux. Je mesure ma responsabilité pour faire une grande saison, je m'y suis préparé. Si j'ai accepté ce poste, c'est que j'en suis capable. Mais seul c'est difficile, ensemble on est beaucoup plus forts. Quand j'ai discuté avec Luis Campos, j'ai mis peu de temps à prendre ma décision. Sa présence a été un élément déterminant. Les échanges avec mon président ont fait que j'ai accepté avec beaucoup d'humilité mais détermination ce poste de coach du PSG. Il y a des attentes, je le sais, des gens sceptiques, je peux le comprendre. »

L'entraîneur a ensuite répondu aux questions des journalistes sur de nombreux sujets. Voici ce qu'il faut en retenir.

Sur son projet avec le PSG

Je vais échanger avec l'ensemble des joueurs. La gestion d'un groupe, avec un tel effectif, c'est un privilège. Il faut partager avec eux mais aussi imposer ce que doit être la force du groupe. On doit avoir un projet commun, sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire, je sais que j'aurai l'appui de tout le monde. A partir du moment où un joueur n'est pas dans le projet, il sera mis à l'écart.

Sur le système de jeu qu'il compte mettre en place

Je vais avoir à ma disposition des joueurs de très haut niveau. On aura très souvent la possession de balle, face à des blocs bas. Il faudra garder un équilibre, ça ne ressemblera pas à mes expériences précédentes car il n'y a pas les mêmes joueurs.

Je veux voir de l'intensité, du rythme, des récupérations de balles rapides. Je n'ai pas encore rencontré les joueurs mais j'ai discuté avec les dirigeants de ce que je voulais faire. Je vais devoir mettre les joueurs dans les meilleures conditions. On parle beaucoup d'une défense à trois. J'ai la chance d'avoir des joueurs incroyables sur les côtés mais il faut aussi des joueurs au cœur du jeu. Mais il y a une orientation vers une défense à trois, oui.

Sur sa façon de travailler avec Luis Campos

Avec Luis nous avons travaillé trois ans ensemble. On est en relation permanente. Luis sait ce que j'attends de mon équipe. Avant de partir sur le recrutement, nous avons beaucoup échangé. Est-ce que Luis fait le recrutement : oui. Nous avons fait beaucoup de mercatos ensemble mais jamais un joueur n'est venu sans mon accord.

S'il y a bien quelqu'un qui connaît les joueurs, c'est lui. Dans la gestion du quotidien, je veux voir la vie du groupe, l'investissement des joueurs. Quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, j'interviens mais j'en parle avec lui. Jamais je ne prends une décision sans avoir son point de vue.

Sur le fait d'être né à Marseille

Je suis l'entraîneur du PSG. Je suis né à Marseille, c'est un fait. Ce métier est une passion et on cherche le meilleur endroit pour gagner. Et il n'y a pas meilleur endroit que le PSG. J'ai mis de côté mes origines marseillaises et depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au PSG.

Sur la situation de Neymar

Neymar est un joueur de classe mondial, quel entraîneur ne voudrait pas l'avoir dans son effectif. Il faut trouver un équilibre dans l'équipe. J'ai une idée très précise de ce que j'attends de lui. Je ne l'ai pas encore rencontré mais je souhaite qu'il reste chez nous.

Sur le fait d'entraîner Mbappé

Il y a Kylian mais aussi tous ses partenaires qui sont de classe mondiale. En tant que français je suis très content qu'il reste en France : c'est bien pour notre championnat et le PSG. Je n'ai eu aucun échange avec lui. Je sais ce que Kylian attend de l'équipe. On sait ce qu'il apporte à l'équipe. Il ne faut lui donner tout le poids du résultat. Toutes ses grandes individualités sont au service du collectif, le PSG fera une grande saison et sera une grande équipe.

C'est un jeune joueur sur lequel je ne souhaite pas rajouter de pression. C'est un joueur d'un collectif qui doit être très fort.

Sur la concurrence entre les gardiens

Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. J'ai vu la gestion de la saison dernière mais je n'ai pas à la commenter. J'ai par principe de toujours nommer un numéro 1 et un numéro 2. Mais le n°2 peut passer n°1 en fonctions des performances. C'est une gestion plus simple de savoir quelle est leur position au sein de l'équipe.

Sur le retour anticipé des internationaux

C'est la rentrée des classes. Quand on était petit, on avait le beau cartable, les cahiers bien rangés. Le premier jour, tout est nickel. En étant plus sérieux, les derniers joueurs rentreront le 11. Il y avait des dates définies. On a fait en sorte de raccourcir les délais des vacances pour que tout le monde rentre le plus tôt possible. C'est très agréable que tout le monde soit à l'heure. Il était prévu que Neymar et Léo rentrent aujourd'hui.

Galtier, un coach anti bling-bling ?

Je suis un coach très exigeant qui aime voir son équipe et les joueurs travailler et être heureux. Il n'y a pas de grandes performances sans des joueurs heureux. A travers notre relation je vais faire en sorte que mes joueurs soient heureux dans le vestiaire et sur le terrain. Pour cela, l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir pendant une saison des joueurs qui ne jouent pas car ils sont malheureux. Il faut trouver la bonne taille de l'effectif pour que tout le monde puisse participer.