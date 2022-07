Officiel : Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur du PSG

Le Paris Saint-Germain a annoncé le départ de son entraîneur argentin, qui sera remplacé par Christophe Galtier sur le banc.

Le choix du Paris Saint-Germain ne faisait plus guère de doutes depuis plusieurs semaines, il est désormais officiel. Après une saison et demi dans la capitale, Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur des champions de France.

Un an et demi et puis s'en va

C'est le PSG lui-même qui l'a annoncé ce mardi matin dans un communiqué, une décision qui intervient au lendemain de la reprise de l'entraînement au Camp des Loges.

"Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino", a écrit le club sur son compte Twitter.

"Le Club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir."

Arrivé à Paris début janvier 2021 pour succéder à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n'aura guère fait l'unanimité en tant qu'entraîneur, malgré un titre de champion de France récupéré cette saison.

Galtier, nouvelle ère

Le nom du prochain coach parisien est déjà connu, puisqu'il s'agit de Christophe Galtier, qui avait justement privé le PSG du titre avec Lille l'an dernier.

Après une seule saison à Nice, l'ancien boss de Saint-Etienne se voit donc confier un nouveau challenge dans le plus grand club de l'Hexagone.

Il sera intronisé ce mardi, lors du conférence de presse qui se tiendra dans l'auditorium du Parc des Princes à partir de 14h.