Défait à Angers, l'OL réalise son pire début de saison depuis 11 ans

Humilié à Angers et n'ayant qu'un point au compteur après deux journées, l'OL réalise son pire début de saison en Ligue 1 depuis l'exercice 2010-2011.

Peter Bosz aurait sûrement rêvé de meilleurs débuts. Arrivé cet été sur le banc pour succéder à Rudi Garcia, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais attend toujours sa première victoire en match officiel. Tenu en échec en ouverture par Brest (1-1), son OL s'est cette fois lourdement incliné à Angers (3-0), ce dimanche.

Dépassés dans tous les compartiments du jeu par une équipe du SCO plus déterminée et inspirée, les Lyonnais ont déjà laissé filer cinq précieux points depuis le début de la saison 2021-22. Un début d'exercice totalement manqué, puisque comme le révèle notre partenaire Opta Jean, Lyon n'avait plus débuté par deux matches sans victoire pour la depuis 2010/11. Cela faisait donc 11 ans que le club dirigé par Jean-Michal Aulas n'avait plus connu un tel faux départ en Ligue 1. Problématique...

Angers met fin à une longue série d'invincilité lyonnaise

Ce dimanche, le club rhodanien a aussi mis fin à une longue série d'invincibilité à l'extérieur. En effet, Lyon s’est incliné hors de ses bases pour la 1ère fois en Ligue 1 depuis le 15 septembre 2020 à Montpellier (1-2), soit la fin d’une série de 17 matches sans perdre loin de leurs bases pour les Gones dans l’élite (11 victoires, 6 nuls).

Censé permettre à l'OL de finir sur le podium malgré un recrutement pour le moins discret, Peter Bosz, arrivé en provenance du Bayer Leverkusen, vit donc des débuts particulièrement décevants en France et a assisté, impuissant, à la prestation désastreuse de son défenseur Marcelo, buteur contre son camp.

Le Brésilien est malheureusement coutumier du fait. Opta Jean précise que seul Damien Da Silva, recrue lyonnaise de l'été, a marqué plus de buts contre son camp (5) que Marcelo (3) depuis l’arrivée de ce dernier en Ligue 1 en 2017/18. Lyon compte donc deux habitués aux CSC dans son effectif cette saison. Prometteur ?