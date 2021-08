PSG-RCSA (4-2) : les chiffres à retenir

Avec notre partenaire Opta Sports, voici les principales stats à retenir après la rencontre PSG-RCSA (4-2).

La fête a été totale, samedi soir, au Parc des Princes. Après les présentations de ses nouvelles recrues et l'ovation incroyable notamment réservée à Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a célébré le retour de ses supporters avec une victoire face au Racing Club de Strasbourg (4-2), pour le compte de la 2ème journée de L1.

Avec notre partenaire Opta Sports, focus sur les principaux chiffres à retenir :

● Paris débute une saison de Ligue 1 par 2 succès pour la 1re fois depuis l’exercice 2018/19 (1 victoire et 1 défaite en 2019/20, 2 revers en 2020/21).

● Paris a remporté ses 4 derniers matches face à Strasbourg en Ligue 1, après n’avoir remporté qu’un seul des 4 précédents (2 nuls, 1 défaite).

● Paris n’avait plus marqué au moins 3 buts avant la 28e minute de jeu sur un match de Ligue 1 depuis avril 2018 face à Monaco.

● Strasbourg débute une saison de Ligue 1 par 2 défaites pour la 2e fois consécutive après 2020/21, une première dans l’histoire du club au sein de l’élite.

● Strasbourg n’a remporté que 3 de ses 10 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (4 nuls, 3 défaites), après avoir gagné 3 de ses 4 précédents (1 défaite).

● Strasbourg a encaissé au moins un but lors de ses 14 derniers matches face à Paris en Ligue 1 (29 en tout), sa 2e pire série en cours face à un adversaire présent dans l’élite cette saison (après Lyon – 21 matches).

● Julian Draxler a marqué au moins un but et délivré au moins une passe décisive sur un même match de Ligue 1 pour la 3e fois seulement en 115 rencontres dans l’élite, la première depuis PSG-Angers en novembre 2017 (1 but, 1 passe décisive également).

● Kylian Mbappé est impliqué sur 21 buts en Ligue 1 en 2021 (16 buts, 5 passes décisives), soit au moins un de plus que tout autre joueur de l'élite sur la période ; face à Strasbourg, il a également disputé son 150e match en Ligue 1.

● Kévin Gameiro a inscrit son 1er but en Ligue 1 depuis le 26 mai 2013, soit un écart de 8 ans, 2 mois et 19 jours entre ses 2 dernières réalisations dans l’élite.

● Après s’être incliné face à Angers lors de la 1re journée (0-2), Julien Stéphan devient le 3e entraîneur à perdre ses 2 premiers matches de Ligue 1 sur le banc de Strasbourg après Charles Rumbold en septembre 1938 et Robert Domergue en décembre 1973.