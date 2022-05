Débordements à Saint-Etienne après la descente

Après la relégation de leur club en Ligue 2, les supporters de l'ASSE sont descendus sur le terrain et ont provoqué un gros désordre.

L’AS Saint-Etienne a connu dimanche soir l’issue que tout le monde lui promettait. Le club est descendu en Ligue 2 et cette triste fin a été suivie par de regrettables scènes de heurts au stade Stade Geoffroy-Guichard.

Saint-Etienne a vu sa pelouse envahie par les supporters à la fin de son match de barrage de relégation de Ligue 1 contre Auxerre. Une première descente en presque deux décennies qui a donc provoqué le chaos total au Chaudron.

Les Verts étaient menés au score et ont égalisé par le biais de Mahdi Camara. Il n’y a pas eu d’autre but marqué dans ce match et c’est la loterie qui a dû départager les deux formations. L'équipe de Pascal Dupraz n'a pas pu se relancer après que Ryad Boudebouz ait le premier essai. Les Icaunais, eux, ayant transformé tous leurs tirs.

Que s'est-il passé au Stade Geoffroy-Guichard ?

Après un match qui a vu les supporters s'agiter de plus en plus dans les tribunes, le but du dernier tireur auxerrois a déclenché une invasion massive des supporters locaux sur la pelouse.

Des projectiles ont été lancés et les joueurs ont dû être évacués, craignant pour leur sécurité, rapporte RMC Sport. La police anti-émeute est intervenue pour disperser la foule, et les pompiers ont également été appelés après que des supporters ont tenté de mettre le feu à des sièges dans les tribunes.

Qu'a dit le club à ce sujet ?

L'ASSE a publié une déclaration mais sans mentionner les regrettables scènes évoquées. Au lieu de cela, on a eu droit à un message des actionnaires qui laissait présager un changement potentiel de pouvoir en coulisses.

"Cet échec doit être accepté", ont écrit le duo Bernard Caiazzo et Roland Romeyer. "En tant qu'actionnaires principaux, nous en assumons l'entière responsabilité. Dans quelque temps, nous annoncerons des nouvelles importantes concernant l'avenir du club et le nôtre."