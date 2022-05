Auxerre envoie Saint-Etienne au purgatoire

Le barrage Ligue 1/Ligue 2 a tourné en faveur de l’AJ Auxerre ce dimanche. Les Icaunais ont dominé l’ASSE après 120 minutes de jeu.

L’AJ Auxerre est de retour en Ligue 1. Dix ans après l’avoir quittée, la formation bourguignonne a retrouvé l’élite en écartant l’obstacle stéphanois en barrages. Après le nul à l’aller (1-1), Charbonnier et ses coéquipiers sont allés chercher le même résultat à l’extérieur, avant de triompher dans la séance des tirs au but.

Auxerre ne l’a pas volé

Jean-Marc Furlan a donc su guider les ajaistes vers le paradis. Et c’est la cinquième fois dans sa carrière qu’il parvient à faire monter une équipe en Ligue 1. Un sacré accomplissement pour un technicien de qualité et qui n’est certainement pas reconnu à sa juste valeur.

Ce dimanche, Auxerre a donc dû attendre deux heures de jeu avant de pouvoir célébrer sa montée. Dans l’exercice des tirs au but, elle a été la meilleure, tandis que les Verts ont loupé un essai par l’intermédiaire de Ryad Boudebouz. Cela étant, les Bourguignons auraient pu s’éviter tout ce stress s’ils n’avaient pas concédé l’égalisation de Mahdi Camara à la 76e.

Les Stéphanois avaient recollé in-extremis à la marque, arrachant ainsi la prolongation. Auparavant, Auxerre avait ouvert le score grâce à Hamza Sakhi. Le Marocain a fait la différence en reprenant un centre d’Autret.

En prolongation, l’ASSE, devant son public, a poussé pour forcer la décision et éviter la loterie. En vain. Les Foréziens ont dominé stérilement, face à un bloc icaunais compact et qui a su rester soudé et solidaire jusqu’au bout.

Et le Chaudron bascula dans le chaos

Après le dernier pénalty transformé, les Auxerrois ont laissé éclater leur joie. Néanmoins, leurs célébrations ont été écourtes, car au même moment les « supporters » de l’ASSE envahissaient le terrain et faisaient éclater leur colère. Les forces de l’ordre ont alors dû intervenir, en faisant usage du gaz lacrymogène. Cela a donné lieu à une scène de chaos, très regrettable pour notre championnat et qui ternissent un peu plus l’image du football français en ce week-end désastreux. Malheureusement, les débordements étaient quasi prévisibles au vu de la tension qu’il y avait à Saint-Etienne tout au long de l’année.

Des sanctions lourdes risquent maintenant d’être prononcées à l’encontre de l’ASSE. Des sanctions qu’il faudra purger à l’étage inférieur. Un vrai cauchemar pour ce club qui reste pourtant à ce jour comme le plus titré de France.