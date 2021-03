De Ligt ne "copiera" pas Ronaldo et Buffon à la Juventus mais cherche à apprendre des meilleurs

Le défenseur néerlandais a hâte de devenir une superstar à Turin, mais est conscient qu'il doit suivre son propre chemin.

Matthijs de Ligt insiste sur le fait qu'il ne "copiera" pas les méthodes de Cristiano Ronaldo et Gianluigi Buffon dans le but de devenir une superstar à part entière, mais le défenseur néerlandais se tourne vers les icônes de la Juventus pour s'inspirer et apprendre des meilleurs. À 21 ans, le défenseur central international néerlandais très apprécié est toujours en train d'apprendre son métier - bien qu'il soit un ancien capitaine de l'Ajax et un homme qui se rapproche des 200 matches en club.

Il a les mentors parfaits autour de lui à Turin, avec un gardien de but vainqueur de la Coupe du monde et un attaquant portugais qui a remporté le Ballon d'Or cinq fois, établissant la norme à laquelle aspire tout jeune prometteur. De Ligt a déclaré au Telegraph à propos de son apprentissage et de jouer avec Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers : "Je suis là où je veux être et où je peux apprendre autant que possible. Il y a des gars expérimentés - [Giorgio] Chiellini, [Leonardo] Bonucci - mais aussi un gardien de but comme Buffon et Cristiano Ronaldo".

"Nous avons tous nos caractéristiques différentes et je n'essaye pas de les copier mais je regarde Cristiano Ronaldo et je vois ce qu'il fait, comment il reste en forme tout le temps. Je demande des pourboires, des conseils. Ce que j'ai aussi appris, c'est que je dois faire des choses qui sont bonnes pour moi. En fin de compte, vous trouvez votre propre rythme", a ajouté l'ancien capitaine de l'Ajax Amsterdam.

Le défenseur néerlandais s'est aussi exprimé sur le bon côté de côtoyer Gianluigi Buffon qui a 43 ans, plus du double de son âge : "Eh bien, il pourrait être mon père ! C’est drôle parce que quand je le vois et la façon dont il se comporte, je ne pense pas qu’il ait deux fois mon âge et que c’est aussi sa force et pourquoi il joue toujours. Il joue avec la tête d'un homme de 29 ans".

"L'art de défendre, c'est toujours s'attendre au pire"

Ayant eu le choix parmi les meilleurs clubs européens lorsqu'il a décidé de faire le grand saut et de quitter son pays natal à l'été 2019, De Ligt devrait voir une ascension fulgurante se poursuivre en Italie. Une première campagne difficile avec le poids lourd de la Serie A a vu les observateurs se demander s'il pouvait atteindre son potentiel incontestable dans l'un des plus grands clubs d'Europe. Des rumeurs de transfert continuent de faire surface à intervalles réguliers, suggérant qu'un autre mouvement pourrait être envisagé, mais De Ligt est déterminé à prouver sa valeur avec les Bianconeri.

Matthijs De Ligt a disputé 21 matches toutes compétitions confondues sous les ordres d'Andrea Pirlo cette saison, lui permettant de maintenir une courbe d'apprentissage abrupte. De Ligt a ajouté sur sa quête d'amélioration continue: "L'art de défendre, c'est toujours s'attendre au pire. Il y a beaucoup de joueurs qui parient que ça ira bien pour l’équipe, mais je pense toujours : 'Et si mon coéquipier perd le ballon ? Et s'il (l'adversaire) récupère le ballon au centre ?".

"Donc je pense toujours de cette façon et de cette façon vous ne serez pas tellement surpris parce que vous pouvez être aussi rapide que possible ou aussi fort que possible, mais si vous ne le faites pas, vous arriverez toujours une seconde trop tard ou même une milliseconde trop tard. C’est la chose la plus importante que j’ai apprise ici", a conclu De Ligt. La Juventus sera de retour en action mardi lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Porto, qui mène actuellement 2-1 après le match aller.