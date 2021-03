Andrea Agnelli annonce un accord d'ici "quelques semaines" pour la future Ligue des champions

Le président de la Juventus et de l'ECA a annoncé ce lundi que les négociations étaient en bon chemin pour la réforme de la C1.

La Superligue Européenne, la nouvelle réforme de la Ligue des champions, prônée par l'ECA à partir de 2024 pourrait finalement voir le jour après plusieurs mois de rumeurs incéssantes. Au cours de l'assemblée générale de l'association européenne des clubs (ECA), lundi, qu'il préside, Andrea Agnelli, également à la tête du club italien de la Juventus, a demandé à ses 220 membres de soutenir le projet de réforme de la C1, détaillée début février.

Dans cette nouvelle formule de la Ligue des champions, le nombre de participants à la C1 passerait de 32 à 36 clubs et le nombre de matches joués par chaque club augmenterait, avec 10 rencontres dans la première phase au lieu de 6. Les huit premiers seront directements qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition tandis que les équipes classées entre la 9ème et 24ème place disputeront un tour de barrage pour rejoindre la phase finale. En cas de validation de la part de l'ECA, l'UEFA pourrait ainsi prendre position et avancer dans cette réforme.

Dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport, Andrea Agnelli s'est exprimé sur les avancées de la réformé de la Ligue des champions : "Les fans ne peuvent pas être tenus pour acquis, et nous devons leur offrir la meilleure compétition possible, sinon nous risquons de les perdre. C’est pourquoi je salue les conversations que nous, en tant que ECA, avons eues pour le développement du jeu - sur et hors du terrain - avec l’UEFA".

Attirer plus de supporters

"Ce qui est évident et clair pour moi, c'est que nous ne devrions pas nous concentrer sur des intérêts particuliers, mais nous devons nous concentrer sur des intérêts collectifs. Nous devons être capables de penser collectivement et dans son ensemble, dans l’intérêt de notre industrie. Nous devons avoir le courage et l'audace d'aborder le moment où nous vivons avec des vues progressistes fortes, et non avec le conservatisme qui a toujours distingué notre industrie", a ajouté Andrea Agnelli.

"Nous devons placer les supporters au centre. Le système actuel n'est pas fait pour les supporters modernes. Les recherches montrent qu'au moins un tiers d'entre eux suivent au moins deux équipes, 10% suivent des joueurs, pas des clubs. C'est très différent d'il y a quelques années. Deux tiers d'entre eux suivent les matches parce qu'ils sont attirés par les grands événements", a conclu le président de la Juventus et de l'ECA.

Un point est encore sujet à discussion entre l'UEFA et l'ECA : la méthode de détermination des équipes participant à la compétition, même si Andrea Agnelli s'est montré assez confiant sur l'issue des tractations. Les quatre places supplémentaires octroyées par cette nouvelle réforme risquent donc d'animer les prochaines semaines. Les conservateurs peuvent trembler, le format actuel de la Ligue des champions est bel et bien menacée.