Davies, ça sent très mauvais pour le Bayern

Alphonso Davies semble proche d'un transfert au Real après que son agent Nedal Huoseh a attaqué le club bavarois pour sa tactique de négociation.

Le défenseur canadien de 22 ans est en fin de contrat en 2025 et le Bayern, qui souhaite renouveler son contrat, a fixé une date limite à la fin du mois pour régler la question. Entre-temps, le Real Madrid attend, espérant tirer parti de la situation cet été, car le Bayern a clairement indiqué qu'il vendrait si Davies n'acceptait pas une nouvelle offre. Huoseh a expliqué que la gestion de la situation par le Bayern était "injuste".

"Ce n'est pas juste qu'ils attaquent Alphonso maintenant. Il y a un an, nous étions proches d'un accord. Puis toute la direction du club a été remplacée. Nous n'avons pas eu de nouvelles pendant sept mois. Pendant cette période, j'ai pourtant essayé de contacter le club moi-même. Maintenant, ils nous donnent un ultimatum et nous devons réagir dans les deux semaines parce que le club est sous pression et a pris beaucoup de temps pour réorganiser son département de gestion ? Ce n'est pas juste", a-t-il déclaré à BILD. Selon Christian Falk du même média, le Bayern a atteint 14 millions d'euros avec son offre de renouvellement, tandis que Huoseh continue de réclamer 20 millions d'euros par an.

Le camp de Davies ne veut pas répondre à l'offre dans les délais, et le Real Madrid est en pole position si rien ne change. Davies est sans aucun doute l'un des meilleurs latéraux gauches au monde et le Real Madrid le courtise depuis près d'un an. Les exigences de Davies pour le Bayern seraient proches du double de ce qu'il gagnerait dans la capitale espagnole. Il semble donc que l'on s'achemine vers un départ de Davies.