Dani Ceballos, l'incroyable trahison

Le milieu merengue Dani Ceballos a déjà signé un pré-accord avec l'Atlético de Madrid !

Le milieu de terrain du Real Madrid Dani Ceballos a toujours exprimé son amour pour le club et a montré qu'il était prêt à accepter un rôle secondaire lorsqu'il a signé un renouvellement de contrat de quatre ans l'été dernier. Pourtant, il souhaite aujourd'hui changer de camp et franchir le fossé madrilène.

Si Ceballos a été peu utilisé la saison dernière, il n'a été qu'une ombre au tableau de la campagne actuelle du Real Madrid, et il est désormais désireux de changer d'air, selon de nombreuses sources. Cependant, d'après El Desmarque, Ceballos a déjà signé un pré-accord avec l'Atlético de Madrid. Il s'agit là d'une véritable surprise, car le Real Madrid n'est pas parvenu à s'entendre avec les Rojiblancos sur le montant de la transaction.

L'une des priorités de l'Atletico

Les discussions autour de l'Atletico et des cibles potentielles au milieu de terrain, comme le Monégasque Youssouf Fofana, le joueur de Feyenoord Mats Wieffer et celui du Celtic Matt O'Riley, ont été nombreuses, mais il semble que Ceballos soit l'une des priorités de l'Atletico. Le club Colchonero a été en contact avec Wieffer plus tôt cette saison, en janvier, et a soumis une offre pour O'Riley à la fin de la fenêtre hivernale.

Milan a également été lié à Ceballos, mais son intérêt semble se porter sur un prêt plutôt que sur un transfert permanent. Si une offre décente arrive pour Ceballos, le Real Madrid semble susceptible de l'envisager, bien que ces chances puissent diminuer si Luka Modric décide de partir à la fin de la saison.