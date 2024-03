Dani Alves sort déjà de prison !

L'ancien défenseur du FC Barcelone, Dani Alves, a été libéré de prison après avoir payé sa caution de 1 million d'euros.

Alves a été reconnu coupable de viol et condamné à quatre ans et six mois de prison le mois dernier, mais il a été libéré de prison pendant qu'il fait appel de sa condamnation, après avoir versé sa caution d'un million d'euros.

Selon le Daily Mail, il a également remis ses passeports espagnol et brésilien, afin de ne pas être considéré comme représentant un risque de fuite. Alves a été libéré après 14 mois de prison, après avoir été incarcéré pour la première fois en janvier 2023.

Dani Alves, c'est terminé

Il avait été informé qu'il pouvait quitter la prison la semaine dernière, mais n'avait pas pu payer la caution; c'est désormais chose faite, et son avocat a déclaré par la suite qu'il s'était retrouvé sans le sou. Cependant, il est sur le point de recevoir un paiement de l'agence fiscale espagnole - Alves doit 9,2 millions d'euros - ce qui pourrait expliquer pourquoi la caution peut maintenant être payée. Des informations ont circulé selon lesquelles la famille de Neymar serait impliquée dans l'aide au paiement d'Alves, mais elle a depuis publié un communiqué affirmant que ce n'était pas le cas.

L'article continue ci-dessous

L'ex-femme d'Alves, Dinorah Santana, a pris ses distances avec l'ancienne star brésilienne, déclarant à la télévision espagnole : "Pour moi, il n'existe pas. Pour moi, il est mort".