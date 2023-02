"Cristiano Ronaldo ne pourrait pas supporter l'entraînement de Karim Benzema"

Cristiano Ronaldo "ne supporterait pas l'entraînement que fait Karim Benzema", affirme l'entraîneur personnel de l'attaquant du Real Madrid.

La saison 2022-2023 n'est pas celle de Karim Benzema. Si l'ancien international français est performant sur le terrain, il a trop souvent été blessé cette saison et a notamment manqué la Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France en raison d'un pépin physique. Le lauréat du Ballon d'Or 2022 est actuellement sur la touche en raison d'une blessure qui menace de l'exclure de l'équipe du Real Madrid pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

"Benzema veut s'améliorer tous les jours"

Karim Benzema a cependant travaillé plus dur que jamais sur sa forme physique pour être à son meilleur niveau à 35 ans et le Français tente de s'entraîner pour atteindre un niveau physique que même la superstar portugaise et ancien coéquipier chez les pensionnaires du Santiago Bernabeu, Cristiano Ronaldo, aurait du mal à atteindre.

L'entraîneur personnel de Benzema, Javier Atalaya, a déclaré à Radio Marca que le régime du Français est impressionnant : "Karim Benzema s'améliore chaque jour. Il est à la maison, sans rien avoir à faire, et il descend à la salle de sport pour s'entraîner. La mentalité du Français consiste à s'améliorer tous les jours. Même Cristiano ne supporterait pas l'entraînement que fait Benzema".

Benzema plus impressionnant que CR7

Javier Atalaya a également travaillé en étroite collaboration avec Cristiano Ronaldo lorsque le quintuple Ballon d'Or était au Real Madrid. Le préparateur physique est donc bien placé pour dire si l'attaquant de 38 ans serait capable de faire face à ce que l'on demande à Karim Benzema actuellement dans la capitale espagnole.

Karim Benzema, qui a été désigné meilleur joueur de la planète après avoir inscrit 44 buts pour le Real Madrid la saison dernière, a trouvé la cible à 13 reprises pour les Merengue lors de la saison 2022-2023, tandis que Cristiano Ronaldo - après son transfert à Al-Nassr en tant qu'agent libre - est toujours à la recherche d'une étincelle au Moyen-Orient.