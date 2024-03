Cristiano Ronaldo boulet du Portugal ? Une star balance

Frank Leboeuf affirme que le Portugal est un véritable candidat à l'Euro 2024, mais qu'il doit d'abord se débarrasser de Cr7

Franck Leboeuf, célèbre ancien joueur de Chelsea et vainqueur de la Coupe du monde avec les Bleus en 1998, a suggéré que les chances du Portugal de remporter un deuxième titre de champion d'Europe en l'espace de huit ans dépendent de l'absence de Ronaldo, âgé de 39 ans.

S'adressant au site de paris sportifs BetVictor, Lebeouf a déclaré : "Pour moi, le Portugal est en fait l'un des candidats à l'Euro de cet été. Je pense même qu'ils peuvent gagner l'Euro, mais seulement si Cristiano Ronaldo ne joue pas. On ne peut pas enlever tout ce que Ronaldo a fait pour le football simplement parce qu'il est parti prendre sa retraite dans la Ligue saoudienne. Je veux le remercier d'avoir porté ce sport à un autre niveau, mais il y a une fin pour tout le monde. Il a tout à fait le droit de jouer en Arabie Saoudite, même si je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'encore plus d'argent ! Je ne vois aucun inconvénient à ce que des joueurs en fin de carrière aillent jouer dans des ligues inférieures pour gagner plus d'argent, c'est ce qui s'est passé avec Lionel Messi. Tous deux ont été des joueurs fantastiques mais ils ont choisi de ne plus jouer au plus haut niveau et nous devons respecter cela. On ne peut jamais enlever ce qu'ils ont fait pour le football. La compétition entre ces deux-là a en fait amélioré le sport tout entier. Elle l'a rendu plus attrayant."

Un bilan en dents de scie

Ronaldo a été le capitaine du Portugal lors des 10 matches de qualification pour l'Euro 2024, à l'exception d'un seul, et a marqué 10 fois lors de ces neuf apparitions. Mais s'il a toujours trouvé le chemin des filets à un rythme prolifique lors des matches de qualification et des matches amicaux, son bilan lors des tournois majeurs est beaucoup moins bon. Ronaldo n'a marqué qu'une seule fois lors de la Coupe du monde 2022, n'a pas marqué lors de l'élimination du Portugal en huitième de finale contre la Belgique à l'Euro 2020 et n'a pas trouvé le chemin des filets après le deuxième match de groupe à la Coupe du monde 2018.

Certains estiment même que le Portugal a remporté l'Euro 2016 malgré lui, plutôt que grâce à lui. Maintenant qu'il a 40 ans et qu'il joue en club loin de l'élite, les arguments en faveur de son départ ne font que se renforcer. Ronaldo fait partie des quelques joueurs présents à l'Euro 2004 qui joueront encore en 2024. Lukas Podolski, 38 ans, qui joue pour Gornik Zabrze en Pologne, l'ancien attaquant de Manchester City Valeri Bojinov, 38 ans, qui évolue désormais dans les ligues inférieures bulgares, et Igor Akinfeev, 37 ans, qui est toujours le capitaine du CSKA Moscou, sont les autres.