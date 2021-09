Courtisé par Liverpool, Federico Chiesa jure fidélité à la Juventus

L'attaquant international italien affirme avoir une bonne relation de travail avec son manager et être heureux à Turin.

Avec le départ de Cristiano Ronaldo cet été de la Juventus, Federico Chiesa, auteur d'un Euro 2020 très réussi avec l'Italie, risque de voir ses responsabilités augmenter à la Juventus. Arrivé à l'été 2020 en provenance de la Fiorentina, l'ailier italien a connu une première saison plus qu'encourageante sous les couleurs des Bianconeri, étant l'un des rares rayons de soleil, en compagnie de Cristiano Ronaldo, lors d'une saison morose.

Federico Chiesa incarne sans le moindre doute le présent et le futur de la Juventus. Son absence en raison d'une blessure lors du début de saison a d'ailleurs été très remarquée lorsque l'équipe de Massimiliano Allegri enchaînait les mauvais résultats. Ce mercredi soir, alors que la Juventus devait faire sans Paulo Dybala, son nouveau joueur clé en compagnie de Chiesa, et Alvaro Morata, pour ne citer qu'eux, l'international italien a assumé ses responsabilités face à Chelsea, inscrivant le but de la victoire.

Lié à un départ à Liverpool pour l'été 2022, Federico Chiesa a balayé d'un revers de main des "rumeurs inutiles" qu'il génère à la Juventus. L'international italien, qui a aidé son pays à remporter l'Euro 2020 cet été, a vu sa cote grimper au point d'attirer l'attention de toute l'Europe. Des questions ont été posées sur son avenir, tandis qu'il est également suggéré que l'attaquant de 23 ans ne jouit pas de la meilleure relation de travail avec Massimiliano Allegri.

L'éclosion de Chiesa

Federico Chiesa a réfuté ces rapports et a cherché à faire taire les rumeurs de transfert, déclarant à Amazon Prime Italia après avoir marqué le but de la victoire en Ligue des champions contre Chelsea : "Je n'ai jamais eu de problème avec l'entraîneur, cela a été créé par les médias. Je fais tout ce qu'il demande, il n'y a pas de problème ici. Je sais que vous êtes nombreux à aimer quand la Juve commence mal la saison, alors vous pouvez commencer par des ragots inutiles, mais nous sommes tous derrière l'entraîneur et nous voulons ramener la Juve aux années où elle dominait la course au Scudetto".

L'ailier de 23 ans a connu une ascension rapide depuis qu'il est sorti du centre de formation de la Fiorentina. La Juventus l'a recruté à l'été 2020 dans le cadre d'un prêt initial de deux ans avec obligation d'achat. Les Bianconeri ont vu Chiesa inscrire 17 buts et délivrer 11 passes décisives lors de sa première saison, tout en attirant l'attention de l'Europe toute entière lors de sa campagne lors du championnat d'Europe avec l'Italie. L'intérêt est maintenant grandissant, en particulier en Premier League où Chelsea serait un autre de ses prétendants.

Avant de penser à un éventuel transfert, Federico Chiesa va devoir confirmer tout au long de la saison qu'il est bel et bien devenu un joueur majeur dans le paysage du football européen. L'international italien aura très certainement envie de briller dès le prochain match de la Juventus, lors du derby de Turin face au Torino ce samedi.