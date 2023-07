Coupe du monde 2030 : la durabilité au centre du projet « Espagne-Portugal-Ukraine-Maroc »

La durabilité environnementale et humaine dans le sport est désormais présentée comme l’un des piliers de la candidature des quatre pays

Ce lundi 3 juillet, une réunion s’est tenue à Madrid, au siège de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) au sujet de la candidature à la Coupe du monde 2030 qu’ambitionnent de co-organiser 4 pays, l’Espagne, le Portugal, l’Ukraine et le Maroc, qui a rejoint les 3 nations européennes dans un projet commun depuis le mois de mars.





Sous la direction d'Antonio Laranjo, coordinateur de la candidature à la Coupe du monde 2030 du Portugal, de l'Espagne, du Maroc et de l'Ukraine, et en présence de représentants de la RFEF, de la FPF (Fédération Portugaise de Football) et des gouvernements des deux pays, la réunion de ce lundi a porté en particulier sur la durabilité du projet. Un aspect de la candidature dans lequel le COE (Comité Olympique Espagnol), représenté à Madrid par son président Alejandro Blanco, entend jouer un rôle majeur.





En septembre dernier, le COE avait présenté un Manifeste pour la Durabilité auquel la RFEF a adhéré, devenant alors la première fédération sportive espagnole à signer ce document. Cette adhésion en faveur d’une durabilité environnementale et humaine dans le sport est désormais présentée comme l’un des piliers de la candidature que les 4 pays préparent pour organiser la Coupe du monde 2030, qui serait la première organisée sur deux continents, l’Europe et l’Afrique, et la deuxième dans un format de compétition à 48 équipes.





L'objectif du comité de candidature est d'aller au-delà de ce qui est requis par la FIFA et de créer un modèle de football durable qui marquera un avant et un après Coupe du monde 2030. L’identité des pays hôtes devrait être dévoilée par la FIFA en septembre 2024.